Potrebni odlučniji koraci BiH zbog Trgovske gore

BiH mora da preduzme odlučnije korake kako bi spriječila Hrvatsku u namjeri da napravi odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, poručio je Zoran Tegeltija predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Do sada nije bilo odgovarajuće koordinacije u reakcijama BiH, ali će to biti riješeno u narednih sedam do deset dana, kaže Tegeltija. Problem odlagališta na Trgovskoj gori je test koji je važan za cijelu BiH, poručila je iz Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske. Stanovnici Novog Grada u svojoj borbi mogu da računaju na podršku svih nivoa vlasti u Srpskoj, rekla je predsjednik RS.Očekuje da se u cijelu priču više uključi BiH nivo.

"I da pokažemo da li možemo ili ne možemo da zajedno radimo na različitim nivoima vlasti u rješavanju ovakvih pitanja da bismo zauzeli jedinstven stav i mogli da odbranimo ono što su pozicije građana Novog Grada, ali isto tako RS i bilo koga drugog ako se danas sutra pojavi takav problem", kaže predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović.

"Uradićemo sve da ovo pitanje rješimo na diplomatski način, dogovorom da nemamo spor sa Hrvatskom. Mislim da nikome ne trebaju sporovi sa susujedima ni Hrvatskoj ni BiH, ali nikako ne možemo doći u situaciju da ne buduemo na strani građana i Novog Grada i svih opština koje se nalaze u slivu rijeka SAne i Une. Mi ćemo biti na njihovoj strani", kaže predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija.

Za namjere Hrvatske na Trgovskoj gori potrebno je da se čuje dalje od Novog Grada, granica BiH i Hrvatske. U podizanju teme na viši, internacionalni nivo, neće izostati pomoć Vlade Republike Srpske.

"Ono što je zaista top tema u Novom Gradu to je Trgovska gora, tačnije kasarne Čerkezovac i ideje Hrvatske da se tu napravi skladište, odnosno odlagalište nuklearnog otpada", kaže Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

Sastanak u Novom Gradu temu Trgovske gore postavio je na ispravan način, saradnjom vladinog i nevladinog sektora, rekao je Mario Crnković, predsjednik Udruženja “Grin tim”. Ovo je korak dalje i način kako da se borimo protiv nedaće koja će nas snaći ako ne budemo dovoljno odgovorni, poručio je Crnković. Dogovoren je način razmjene informacija i dokumenata koji se tiču pitanja planirane izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.