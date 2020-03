"Očigledno za pojedine ljude i pojednine predstavnike političkih partija ništa nije sveto, da odluke NS RS ništa ne znače, da je očigledno bitnije da se dodvore nekim krugovima u Sarajevu i juče je na sceni bio postupak koji nije bio ni sa izbornim zakonom, kao ni sa moralnim ni bilo kojim drugim zakonom gdje su predstavnici SDS-a i PDP u potpunosti prepustili da SDA kontroliše izborni proces i posljedice ovog će biti dalekosežne i po ugled same BiH", rekao je za ATV Dragan Bogdanić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Bogdanić kaže da su SDS-a i PDP-a dali potpunu podršku SDA s ciljem da se politika umiješa i ovlada izbornim procesom.

"Ne znam o čemu razmišljaju ti poslanici, pogotovo Mektić koji je taj prijedlog stavio na dnevni red, a onda po očigledno dogovorenom scenariju sa SDA to na kraju i proveli. To je bilo nešto što niko nikada iz RS nije uradio i nadam se neće da uradi. To stoji na čast onima koji, oni su pogazili zaključke NS RS i omogućili jednoj partiji da kontroliše izborni proces. Sinoć je bilo bitno da se ovlada CIK-om, ne zbog toga da tamo sjede stručni ljudi nego da se politika umiješa", ističe Bogdanić.