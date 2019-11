Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Mostaru da je SNSD predložio svoje članove u parlamentarne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da bi spriječio da izborna i politička volja srpskog naroda bude izigirana izmjenama poslovnika koje su predložili SDS i PDP.

Dodik je naveo da je stav SNSD-a da Predstavnički dom ne treba da radi dok ne bude formiran Savjet ministara i zato nije predlagao članove za sastav komisija, očekujući da će biti postignut dogovor.

"Ako neko ima pravo da blokira Savjet ministara, onda i mi imamo pravo na svoju političku odluku da li da radimo", rekao je Dodik, komentarišući inicijativu SDS-a i PDP-a o izmjenama poslovnika o radu Predstavničkog doma koju su podržale bošnjačke stranke.

Prema njegovim riječima, u međuvremenu se desilo to da SDS i PDP radi očuvanja svojih ljudi u Savjetu ministra sa SDA žele da promijene poslovnik kojim bi trajno urušili pravo na adekvatnu reprezentativnost i predstavljanje srpskog naroda u skladu s izraženom političkom voljom.

"Ukoliko bi dozvolili izmjenu poslovnika kako su predložile te dvije političke partije, to bi značilo da manjinski dio političke volje zauzme sva mjesta u parlamentarnim komsijama, što nije adekvatno predstavljanje i sigurno bi bilo na štetu dugoročnih odnosa u BiH", naglašava Dodik.

On kaže da popunjavanje komisija nije urađeno sa voljom, već da bi bila obesmišljena inicijativa SDS-a i PDP-a.

"To smo učinili iz odgovornosti prema Republici Srpskoj i onome što je zaključak Narodne skupštine Republike Srpske", ističe Dodik.

On naglašava da većinska politička volja mora biti zastupljena.

"Oni su pokazali svoj kapacitet izdaje za Republiku Srpsku i da ta izdaja ide dotle da ne poštuju ni volju Narodne skupštine", rekao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a je rekao da će do Nove godine biti predložene izmjene i dopune Krivičnog zakona Republike Srpske kojima će kao krivično djelo biti tretirano nepoštivanje odluka Narodne skupštine, Vlade Republike Srpske i predsjednika Srpske.

DODIK PREDLOŽIO NOVI SASTANAK LIDERA TRI PARTIJE

Predsjednik SNSD-a predložio je danas da se ponovo održi sastanak lidera SNSD-a, HDZ-a BiH i SDA da bi se promijenio posljednji član sporazuma o formiranju vlasti u BiH - da umjesto 30 dana rok za njegovo provođenje bude 15 dana.

"Jedino što bi moglo da otkoči formiranje vlasti je da promijenimo posljednji član i da pokušamo to završiti", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon današnjeg sastanka u Mostaru sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.

On je naglasio da bi volio da je optimista kao Čović, ali da smatra da bošnjački političari naporno rade na tome da onemoguće bilo kakav napredak.

"SNSD je spreman da, kada se stvore uslovi za održavanje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine i kada to uradi Predsjedništvo, naši poslanici dođu i glasaju za strukturu Savjeta ministara koju smo dogovorili u okviru sporazuma tri partije", rekao je on.

Govoreći o današnjem sastanku delegacija HDZ BiH i SNSD-a, Dodik je naveo da se ti susreti održavaju u kontinuitetu, da postoji saglasnost o mnogim stvarima, procedurama ili rješenjima od obostranog interesa.

"Upoznao sam Čovića o namjerama Republike Srpske u vezi sa kršenjem Dejtonskog sporazuma i zaključcima donesenim na sjednici Narodne skupštine koje namjeravamo sprovoditi u operativnoj dinamici koja bude realno moguća", rekao je Dodik, koji je i srpski član Predsjedništva BiH.

On je napomenuo da je HDZ po svojim programskim orijentacijama otvoren za pristup NATO-u, ali da ne smatra da je operativno potrebno zaustaviti svaki drugi nivo u BiH zbog nekih tehničkih pitanja kao što je Godišnji nacionalni program /ANP/.

"To je problem za nas. Taj pristup da prvo treba formirati Savjet ministara od početka promovišu HDZ BiH i SNSD, ali za sve u BiH je potrebna i treća strana i mi to razumijemo", rekao je Dodik.

Dodik smatra da je pitanje ANP-a stavljeno da bi se spriječilo da neka druga pitanja dođu na red.

"Veoma važno pitanje je promjena Izbornog zakona i podržavamo HDZ u nastojanju da se dođe do izbornih procedura i rješenja koji će omogućiti da konstitutivni narodi biraju svoje predstavnike, a to bi bitno poboljšalo odnose u BiH i stavilo na realni putokaz moguća rješenja", ocijenio je Dodik.

Prema njegovim riječima, manipulacija sa izborom Hrvata bošnjačkim glasovima ima za cilj da degradira poziciju Hrvata, njihova politička i ustavna prava.

"Zbog ukupne atmosfere potrebno da se ne gube godine. Većinska volja dva konstitutivna naroda govori o tome da je potrebno doći do rješenja o Izbornom zakonu koji će omogućiti da se svi komotno osjećaju i da ne može doći do majorizacije bilo kojeg naroda. SNSD stoji iza takvih rješenja", istakao je Dodik.

Srpska populacija, rekao je Dodik, treba da ima svoje predstavnike, a ne spekulante koji se pojavljuju na različitim nivoim i strukturama i rade mimo

interesa Srba i za druge obavlja posao.

"Nevjerovatno je da toliko vremena to ne želi da se promijeni, što govori o potrebi i namjeri onih koji neće da to čine i to dovodi do teškog položaja jednog konstitutivnog naroda", rekao je predsjednik SNSD-a.

Dodik je rekao da su sastanci u Sarajevu često neproduktivni što postaje zamorno.

"Nemam namjeru da gubim energiju. Mislim da BiH pomaže jasna principijelna politika svih, a ne muljaža političkih predstavnika Bošnjaka. I ako dogovorite nešto sa njima, niste sigurni da će to sutra biti sprovedeno", konstatovao je Dodik