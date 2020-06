Poplava im je odnijela sve: "Sve je uništeno, nemamo gdje da spavamo"

Iza mještana prigradskih mjesnih zajednica na području Lukavca jedna je besana noć. Vodena bujica uništila je unutrašnjosti njihovih kuća, a u jutru koje je iza nas vlasnici stambenih objekata u suzama su čistili svoja dvorišta. Kažu da ovakve poplave ne pamte te se sada nadaju pomoći nadležnih.

Obilne kišne padavine praćenje jakim vjetrom juče su u poslijepodnevnim satima pogodile i Donju Dobošnicu, a prema tvrdnjama mještana, voda je izuzetno velikom brzinom došla u riječno korito Kruševačke rijeke koja prilazi kroz ovo lukavačko naselje.

Zikrija Nurković, predsjednik Mjesne zajednice Donja Dobošnica navodi da su jučerašnje poplave bile znatno snažnije i jače u odnosu na one iz 2014. godine.

– Mještani nisu imali vremena skloniti ni osnovne stvari koje su se nalazile ispred njihovih kuća. Elementarne nepogode nažalost veoma često pogađaju našu mjesnu zajednicu, a ugroženi smo sa dvije strane. Veliki problem nam čine Kruševačka, Ratiška i Šikuljačka rijeke, a najopasnija je Spreča jer prilikom pražnjenja brane Modrac redovno se poplavi 70 stambenih objekata u naselju Bare – ističe Nurković.

Mještani su protekle sate proveli u čišćenju unutrašnjosti kuća, garaža i dvorišta. Namještaj, automobili, ograde i dijelovi puteva skoro su u cijelosti uništeni, a vlasnici pričaju da je voda štetu nanijela za pet minuta.

– Ovo je katastrofa, poplava dosad nikad nije bila veća. Imali smo jednu 1999. a onda i 2014. godine, ali one nisu ni blizu ove sada. Voda je bila skoro do prozora, nedostajalo je pet centimetara da uđe i tuda, a pritisak je toliko jak bio da je voda odvaljivala dijelove vrata. Kompletan donji sprat kuće je uništen, frižideri, šporeti, namještaj, laminati… Jedva sam uspio autmobil izvući iz garaže, kako bih barem njega spasio jer to nisam uspio 1999. – priča Kasim Ibrakić.

Njegovoj porodici u čišćenju dvorišta i unutrašnjosti kuće danas pomaže i komšinica Alema Hamzić. Strašnim scenama juče je i sama svjedočila, a vodena bujica u njoj je izazivala nezapamćeni strah.

– Voda je u njihovoj kući bila do polovine radijatora. Spavaća soba je “igrala” na vodi, a kauči su se “lilali”. To je bila jedna sila, sprat kuće im je u potpunosti uništen, a sada pokušavamo dvorište srediti kako bi se moglo fino prići kući – dodaje Hamzić.

Štetu koju im je poplava napravila još uvijek nisu zbrojali članovi porodice Mašić. Nakon sređivanja unutrašnjosti kuće bazirali su se na uređenje dvorišta.

– Voda je polomila sve, nisam mogla vjerovati da nam se ovo događa. Najnevjerovatnija scena je bila u trenutku kada je betonsku i metalnu ogradu voda počela da savija, a potom i da diže. Šteta nam je velika jer nam je uništen namještaj, automobil i muževe radne mašine. Tačan iznos ćemo tek naknadno da utvrdimo, najvažnije nam je da smo uspjeli živu glavu spasiti – priča Nezira Mašić.

S obzirom na to da nisu u mogućnosti samo sanirati nastalu štetu mještani očekuju pomoć nadležnih.

– Krizni štab Opštine Lukavac je jutros zasjedao i donesene su određene mjere. Mašine i kamioni su na terenu, a prioritetno ćemo pokušati ispod mostova pročistiti uske prolaze kako u slučaju novih padavina ne bi došlo do ovakvih posljedica – kazao nam je Nurković.

Osim šireg područja Lukavca poplave su juče zadesile i predjele Gračanice. Tačna materijalna šteta u ova dva bh. grada koji pripadaju Tuzlanskom kantonu će biti utvrđena naknadno, s obzirom da na teren tek izlaze komisije koje su zadužene za procjenu.