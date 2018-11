Političko Sarajevo je falsifikator činjenica

Izabrani poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je danas da je političko Sarajevo prepoznatljivo po tome što je klasični plagijator notornih istorijskih i političkih činjenica, koje veoma često želi da ignoriše.

"Najmanje prava imaju Bošnjaci da pričaju o tome, jer je upravo otac /Alija Izetbegović/ današnjeg lidera SDA /Bakira Izetbegovića/ bio u Handžar diviziji, što dovoljno govori o njihovom pristupu proteklim važnim događajima", rekao je Košarac novinarima u Istočnom Sarajevu.

Sa druge strane, ističe on, uloga bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika DŽaferovića u vrijeme rata od 1992. do 1995. godine jeste takva da srpska javnost, srpske porodice i Republika Srpska dobro prepozanju njegovu ulogu na način da je odgovoran, jer nije spriječio ratne zločine nad Srbima na području gdje je on bio veoma važna policijska ličnost.

"Veoma je jasno da, sa aspekta primjene propisa koji su na nivou BiH, mi vrlo dobro procjenjujemo da nigdje ne piše da je 25. novembar praznik u BiH. Prema tome, svjesni smo i svima nam je jasno da Sarajevo svoje političke odnose, prije svega, želi da i dalje forsira na plagijatu i korištenju nekih činjenica koje su samo njima poznate, a ne opštoj javnosti u BiH i van BiH", zaključio je Košarac, koji je i član Predsjedništva SNSD-a.

U dijelu BiH koji je većinski nastanjen bošnjačkim stanovništvom 25. novembar se slavi i obilježava kao takozvani dan državnosti BiH, ali taj datum ne priznaju niti obilježavaju Srbi, ali ni velika većina Hrvata u BiH.