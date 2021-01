Političko Sarajevo bez osnova izdiglo temu "ikona" na opšti nivo

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da ikona, koju je poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu, ostaje vlasništvo Banjalučanina i njegove porodice, a da je afera u vezi sa njom obračun političkog Sarajeva koje je bez ikakvog osnova tu temu izdiglo na opšti nivo.

Dodik je rekao da su "oni ostrašćeni", jer žele da se pokažu u borbi sa Rusima, ali i da se osvete na međunarodnom političkom planu.

"Poručio bih im da dostave dokaze da je to bilo vlasništvo institucija Ukrajine i mi ćemo to vratiti uz izvinjenje da nismo znali da je to tako. Ali, oni to još nisu dostavili i nemaju nikakvih podataka o tome", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Dodik je istakao kako nema nikakvih dokaza da je nešto ukradeno, te da to ne tvrdi ni Ukrajina, kao ni da je nestalo ili da pripada nekoj njenoj instituciji.

"Čovjek iz Banjaluke mi je rekao da ima ikonu koju bi želio da pokloni, da je živio prije 25, 30 godina u Rusiji i da je to dio njegove porodične imovine i smatrao sam da to može da bude lijep gest", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da su prilikom posjete Lavrova impresije bile da političkom Sarajevu nije odgovarao ni Dodik kao domaćin, ni Lavrov kao gost, te da je to pokazano ignorisanjem sastanka.

On smatra bi se, da je BiH normalna i pravna država, njeni organi, a ne on, raspitali da li ikonu zaista potražuje Ukrajina.

"Mi smo provjeravali i na dan kada sam imao sastanak sa Lavrovim, Ukrajina ništa od toga nije ništa potraživala, a nije ni mogla, jer je ta ikona privatna stvar, dio porodičnog nasljeđa, te nije pripadala nijednoj instituciji, te nigdje nije zavedena po broju ili po nekom aktu", pojasnio je Dodik.

On je naveo da postoji informacija i da je politička koordinacija na nivou BiH tvrdila da Interpol nema na listi potraživanja takve ikone, te da ne razumije o čemu se onda radi, osim što ni gost ni domaćin sastanka nisu dobrodošli u Sarajevu.

"Ikona je u trezoru u Istočnom Sarajevu i sačekaćemo da vidimo. To je mala ikona veličine 20 sa 15 centimetara", rekao je Dodik.

On je istakao kako će učestvovati u postupku o ikoni, te da se njegovi ljudi već saslušavaju u vezi sa tim.

(Srna)