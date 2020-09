Policija Srpske neće dozvoliti stacioniranje migranata ni ugrožavanje bezbjednosti građana

Policija Srpske neće dozvoliti ugrožavanje bezbjednosti građana. Uvjerio je u to danas direktor policije opštinska rukovodstva Novog Grada i Krupe na Uni.

Situacija sa migrantima se prati, i ono što je najvažnije je, kaže Siniša Kostrešević, što se njihvoo stacioniranje na području Srpske, neće dozvoliti.

"Mi cemo nastaviti u kontinuitetu pratimo problem i u skladu sa procjenom preduzećemo mjere i radnje kako bi se građani Republike Srpske osjećali sigurno i bili bezbjedni. Migranti se ne stacioniraju na teritoriji Republike Srpske i policija neće dozvoliti bilo koji oblik ugrožavanja ili incidenata", kaže Kostrešević.

Načelnici Novog Grada i Krupe na Uni priznaju da je situacija komplikovana. Nadomak su entitetske linije, koja je postaala stratište migranata koje tu dovozi federalna policija. Ipak, vjeruju policiji Srpske

"Ono što možemo istaći jeste da će policija pratiti broj migranata na međuentitetskoj granici i da će broj policajaca zavisiti od broja migranata. Najvažnije je da će naši građani biti bezbjedni", kaže Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada.

"Što se tiče migranata, policija kontroliše njihovo kretanje. Formiraćemo komisiju za procjenu šteta, tako da će lica biti obeštećena na bilo koji način", rekao je Mladen Kljajić, načelnik Krupe na Uni.

To što migranatska kriza u BiH ne jenjava, i ne čudi toliko. Pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da su svega četiri miliona maraka od donatorskih sredstava za borbu sa migrantskom krizom na raspolaganju imale institucije BiH. Skoro 35 puta više, tačnije 140 miliona maraka, slilo se od EU na račun međunarodne organizacije za migrante u BiH.

Ali kako se troše, nije poznato. Informaciju o tome su poslednji put, u januaru podnijeli tadašnjem ministru bezbjednosti, Fahrudinu Radončiću. BiH se nikako ne može pohvaliti načinom utroška novca koji je dobila u ove svrhe, kaže predsjednica Srpske.

"Neprihvatljivo je apsolutno sve - od načina kako je čuvana granica, odnosno kako nije čuvana, od one neozbiljnosti koju smo imali kada je u pitanju ulazak, od nemogućnosti da se adekvatno komunicira sa zemljama susjedima. Pa konačno i do ovih izjava da nam je porasla potrošnja, da su nam migranti zamijenili turiste i sve te druge neozbiljne i neodgovorne stvari", kaže Željka Cvijanović.

Readmisija migranata je jedino rješenje. I dalje to smatraju vlasti Srpske. Sa tim se ne bi složio bivši ministar bezbjednosti, SDSov Dragan Mektić. To, ipak ne znači da ima konkretno rješenje. Na pitanje kako bi on postupio sa migrantima u BiH, prvo je zamucao.

"Ja sam govorio da, daa, daa ne možemooo...", počeo je Mektić.

A onda je demantovao sam sebe.

"Koliko ih ulazi otprilike da se omogući da izađu iz BiH. Hiljadu i nešto kilometara sa Hrvatskom, nije zatvorena granica", rekao je.

-Hoćete da kažete da je Hrvatska puštala migrante kad ste bili Vi ministar?

"Neću da kaže, da je puštala, ona je čak sprječavala. Ja mislim da problem tih migranata se može riješiti samo na mjestu njihovog ishodišta", kaže Mektić.

Šta bivši ministar na kraju misli, ostalo je nejasno, reklo bi se, i njemu samom. Možda je baš to i uzrokovalo problem oko migrantske krize, koja je i kulminirala za njegovog mandata.

A incidenata je sve više. U nedelju su dvojica migranata oteli 77-ogodišnjeg muškarca iz Babića. Prijeteći mu pištoljem sa prigušuivačem, natjerali su ga da im pokaže put kroz šumu.