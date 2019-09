Policija provjerava sve, od saksija do šahtova

Sarajevska policija blokirala je glavnu saobraćajnicu u gradu kojom će se danas kretati učesnici prve bosanskohercegovačka povorke ponosa.

Policajci zajedno sa psima za otkrivanje eksplozivnih sredstava vrše kontradiverzioni pregled kompletnog područja kako bi osigurali rutu kojom će se kretati učesnici povorke. Policajci provjeravaju svaki dio ulice, od uličnih saksija, šahtova, ugostiteljskih objekata i drugih lokacija. Detaljno se pregledaju i sve medijske ekipe koje će pratiti današnju povorku.

Ispred Vječne vatre, odakle će danas tačno u podne krenuti šetnja prema Trgu Bosne i Hercegovine, od jutros se okupljaju organizatori povorke. Oni pripremaju zastave, majice i druge rekvizite koje će nositi učesnici povorke ponosa. Ranije je najavljeno kako bi na povorku trebalo izaći oko 500 ljudi, ali vjerovatno je kako će ovaj broj biti i veći.

Ugostiteljski objekti u Titovoj ulici danas će raditi, ali će prilaz trasi puta kojom prolazi povorka biti blokiran. Ulaz na povorku biće moguć od 11 do 12 sati iz ulice Kulovića, a oni koji uđu na povorku neće moći napustiti prostor do kraja povorke, odnosno do 14 sati. Takođe će biti blokirana i ulica od mosta Vrbanja prema zgradi Parlamenta BiH.

Veliki broj policijskih vozila od ranih jutarnjih sati kruže Sarajevom pripremajući protor glavnog grada za nesmetano održavanje povorke poinosa. Na ulicama Sarajeva će biti više od 1.000 uniformisanih policijskih službenika, ali i onih u civilu.

Jutros su u centru Sarajeva osvanuli plakati na kojima je logo s porukom "Ima izać'" prekrižen crvenim linijama. Međutim, brzom rekacijom aktivista za borbu prava LGBTIQ osoba, plakati protiv povorke brzo su uklonjeni.

Danas će se održati i kontraskup povorki ponosa na Ciglanama, a zbog ova dva okupljanja u gradu će doći do velikih izmjena u odvijanju saobraćaja.