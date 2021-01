Policija FBiH kaznila Srbina na Badnji dan zbog isticanja zastave Srbije

Damir Kovačević, srpski povratnik u Odžak, u Federaciji BiH, kažnjen je sa 200 konvertibilnih maraka zbog isticanja zastave Srbije prilikom tradicionalne vožnje badnjaka na Badnji dan.

On je vozio badnjak kroz najveće srpsko selo Novi Grad u opštini Odžak i bio je na čelu kolone od nekoliko automobila koja se kretala kroz selo, prema crkvi Svetog Petra i Pavla.

Kovačević, za "Novosti", kaže da je kaznu već platio, ali da je ovo vrlo loša poruka srpskoj zajednici u Odžaku.

- Kao i prethodnih godina, za Badnji dan smo formirali kolonu automobila - priča Kovačević. - Bio sam na čelu sa traktorom u kojem je bio badnjak. Vozili smo se kroz selo da ljudi darivaju badnjak. Potom smo otišli u portu crkve na paljenje badnjaka.

Nekoliko dana kasnije stigao mu je poziv da se javi u policijsku stanicu u Odžaku.

- Odmah sam otišao i ne znajući zašto me zovu - nastavlja Kovačević.

- Dočekao me policajac Edin Barjaktarević i pitao da li sam vozio traktor. Rekao je da je to zastava Srbije. Upitao je da li znam da je to prekršaj, odgovorio sam da nisam znao. Uvijek je bilo zastava. Hrvati nose sa šahovnicom, muslimani sa ljiljanima. Rekao mi je, ako ne prihvatam krivicu, da slijedi sudski postupak, a ako prihvatim - dobiću kaznu od 200 maraka. Dali su mi nalog i uplatnicu. Prihvatio sam odgovornost i platio sam kaznu.

Kaže nam i da su nakon toga mediji u Federaciji objavili da je po Odžaku provocirao građane srpskom zastavom, nigdje ne spomenuvši da se radi o badnjaku i Badnjicu.

- Kolona sa badnjakom nije izašla dalje od našeg sela. I sljedeće godine ćemo praviti kolonu i slaviti Badnjicu i nositi badnjak. Nikada nam nije palo na pamet da nekog provociramo. Lično svake godine vodim računa da sve prođe kako treba jer sam i predsjednik mjesne zajednice Novi Grad. Ali, nekom je zasmetala zastava i prijavio nas je policiji - kaže Kovačević.

Predsednik Srpskog građanskog udruženja "Posavina" i odbora SNSD u Odžaku Damir Ivetić kaže, za "Novosti", da je u bošnjačkoj "kuhinji" osmišljena akcija oko kažnjavanja Srba zbog zastave Srbije.

- U Odžaku su Srbi prvi put prevaga za formiranje vlasti u Skupštini - tvrdi Ivetić.

- Ovo je poruka bošnjačkih stranaka da Srbi ne smiju da formiraju vlast sa HDZ BiH. Poručujem svima koji misle da mogu zastrašiti srpski narod u Odžaku i Posavini, da od toga nema ništa. Pomenuti policajac Barjaktarević je poznat u Odžaku kao nacionalno obojen i on jedini upražnjava vjerske obrede u policijskoj stanici. Nije slučajno što je upravo on dobio slučaj.

Ističe i da se očigledno želi nametnuti mišljenje da u Odžaku na ulici mogu samo biti zastave BiH, i nijedna druga.

- Srbi u ovoj opštini poštuju običaje sva tri naroda i zbog toga nećemo dopustiti da nas vrijeđaju i pišu nam neke kazne za naš najsvetliji praznik Božić - kaže Ivetić.

ATV je prošle godine pisao o jutjuberu iz BiH Amiru Hodžiću, koji ne samo da je vrijeđao policajce Republike Srpske, nego je i pozivao na mržnju.

"Uzmite zastavu BiH, dođite na samu granicu Republike Srpske gdje imaju obilježja, slikajte se pored te izmišljene granice i objavite to na Fejsbuku. Čisto da pokažemo dobojskoj policiji kako se smije to što oni misle da se ne smije", rekao je u snimku uz vrijeđanje policijskih službenika.

Kazna je stigla nakon pisanja ATV-a o njegovom video klipu. Nakon toga, uklonjen je i video.

Ipak, Hodžić nije nastanjen u Republici Srpskoj, ali kazna sa druge strane granice nije stigla. On je isticao legitimnu zastavu BiH, međutim, poziv koji je uputio u svom video klipu morao je biti sankcionisan i od strane Federalne policije.