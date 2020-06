Pojačane kontrole kafića i tržnih centara

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Federaciji BiH prethodnih dana, pojačane su inspekcijske aktivnosti u trgovačkim centrima, prodavnicama i ugostiteljskim objektima. Od sinoć je pojačan inspekcijski nadzor i u noćnim klubovima u Sarajevu, a on će se nastaviti i u drugim kantonima.

Kako je za Klix kazao direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) Anis Ajdinović u ovim kontrolama sarađuju s ostalim kantonalnim upravama za inspekcijske poslove. Kako je dodao, sinoć su kontrolisani klubovi u Sarajevu, a sve kako bi se vidjelo da li se poštuju preporuke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH koje se odnose na nošenje maski, držanje distance i poštivanja preporuka o dozvoljenom broju ljudi u zatvorenom prostoru.

– U stalnom smo kontaktu i s MUP-om KS i dogovarali smo te aktivnosti i očigledno je da smo ih zaista morali izvršiti i mogu najaviti da će se one intenzivirati i u narednom periodu, a sve kako bi se sačuvalo javno zdravlje, a ne da se nekome određenom represijom onemogućava normalan život. I u Hercegovačko-neretvanskom kantonu su kolege pojačale te aktivnosti i one će se nastaviti u svim onim gradovima gdje je potvrđen korona virus i primjetno kršenje navedenih zaista jednostavnih mjera-maska, distanca i higijena. Dozvoljeno je maksimalno 100 ljudi u zatvorenom i 300 na otvorenom prostoru i mislim da se sve normalno može poštovati – naglasio je Ajdinović.

Ajdinović je istakao da inspektori sve vrijeme vrše kontrole, u saradnji s kolegama iz kantonalnih upravama za inspekcijske poslove prije svega iz Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona.

– Od sutra ćemo u Tuzlanskom kantonu na terenu biti više od 20 inspektora. Ovu sedmicu smo pojačane aktivnosti imali u Zeničko-dobojskom kantonu i mogu reći da se situacija stabilizuje u ovom i Kantonu Sarajevo, kada je riječ o broju novozaraženih. Nadam se da će se ova situacija stabilizovati i u Tuzlanskom kantonu – dodao je.

Do sada su se u toku kontrola donosila rješenja o otklanjanju nedostataka te su radili preventivno.

– To znači da nismo nikoga novčano sankcionisali već samo upozoravali na nedostatke i sve ono što privredni subjekt treba ispoštovati. U narednom periodu ćemo biti represivniji i ukoliko dođe do nepoštivanja njega to podrazumijeva sankciju koja je veća od propisane u Zakonu od zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, a radi se o sankciji koja je propisana Zakonom o inspekcijama FBiH i kreće se od 3.000 do 15.000 KM za pravno lice i odgovorno lice 1.000 KM. U Sarajevu, Zenici i Tuzli smo do sada izdali na stotine takvih rješenja – kazao je.

Dalje je Ajdinović istakao da se u ugostiteljskim objektima, a pogotovo u tržnim centrima ne poštuju osnovne mjere, koje su, kako je naveo, veoma jednostavni, a odnose se na nošenje maski, držanje fizičke distance i održavanje higijene.

– U ugostiteljskim objektima, naprimjer, gosti ne moraju nositi masku, ali se mora poštovati fizička distanca i gotovo u 70 do 80 posto slučajeva prilikom vršenja kontrola, pogotovo kad su zatvoreni kapaciteti ugostiteljskih objekata u pitanju, dešavalo se da ni osoblje ne nosi zaštitnu opremu i maske, nisu se pridržavali ni ostalih preporuka propisanih detaljno i precizno i sve te preporuke zavise od privrednog objekta o kojem je riječ. U tržnim centrima se ne nose maske i to je jako teško iskontrolisati – naveo je Ajdinović.

Ajdinović je još jednom iskoristio priliku i apelovao na sve ljude da poštuju navedene preporuke te da misle na svoje i zdravlje drugih ljudi.

– Došli smo u situaciju da moramo biti represivni jer je očigledno da se broj neodgovornih pojedinaca koji krše ove mjere povećava i nismo protiv toga da se ljudi opuste nakon karantina i svega što su prošli zbog koronavirusa, ali ne smijemo pri tome dozvoliti taj luksuz da ne nosimo masku, ne držimo fizičku distancu, ne brinemo o higijeni i svom i tuđem zdravlju. Želim naglasiti da se naša omladina najmanje pridržava tih mjera i pozivam ih posebno da se uozbilje – zaključio je Ajdinović.