Podaci jasni, BiH ni blizu NATO Alijansi

BiH nije ni blizu NATO Alijansi, i ne može da se poredi sa Sjevernom Makedonijom koja je već pred vratima NATO saveza.

Naprotiv, BiH je sve dalja od tog puta o kojem već mjesecima govore oni koji od svih činjenica imaju samo poluinformacije, kaže za ATV bivši član Komisije za NATO Boris Jerinić. U odnosu na region, BiH je na tom putu najbliža Srbiji koja je vojno neutralna.

Podaci su jasni, BiH ima skoro identične programe saradnje sa Alijansom kao i Srbija, s tim da Srbija čak učestvuje u više NATO vježbi nego BiH. BiH nije u MAP-u, dok Program reformi koji mnogi žele da nazovu ANP-om, ne prejudicira članstvo i nema veza sa ANP-om.

Sjeverna Makedonija je u MAP-u od 1999. godine. Potpisala je protokol u februaru 2019. godine. Ostalo je smao da sve NATO članice ratifikuju protokol.

Srbija se jasno opredijelila za vojnu neutralnost. Od 2015. godine je članica IPAP-a (Individualnog akcionog programa partnerstva).

BiH je usvojila program reformi BiH kojim se ne prejudicira članstvo. Nema koncenzusa i saradnje u okviru Komisije za NATO integracije. Nije usvojila nijedan ANP.

Do aktivacije MAP-a vode ciklusi ANP-a. BiH nije poslala nijedan ANP, dok je Sjeverna Makedonija čak 19, ali još nije postala punopravna članica NATO saveza.



"U odnosu na region, na Srbiju, na Makedoniju, BiH je u onim programima svim u kojim je i Srbija. Mi smo na toj ljestvici, da kažem, u toj piramidi na drugoj, u onoj mjeri saradnje koju ima i Srbija. Recimo Makedonija je članica MAP-a od 1999. a još nije postala punopravni član NATO saveza. Tako da, apsolutno, bez volje i odluke Predsjendištva i Parlamentarne skupštine BiH, nema pristupanja NATO-u", rekao je Bori Jerinić, bivši zamjenik ministra odbrane BiH.

Republika Srpska je, prije nekoliko godina, jasno rekla da želi vojnu neutralnost. Oni koji su pokušavali da proguraju BiH u NATO, danas pričaju drugu priču, kaže Jerinić.

"Znam isto tako da strategija koja je usvojena 2018. godine kada nije bio gospodin Dodik u Predsjendištvu, usvojena je gdje je opredjeljenje BiH MAP. Tako da ti ljudi koji sada govore oni su sve radili da u toj strategiji ne izbace MAP. A sada kao BiH u MAP-u, što nije istina", naglasio je Jerinić.

Jasno je da BiH ima isključivo partnersku saradnju sa NATO-om, što je zvaničan stav i NATO-a. Nigdje se ne pominju integracije, kako to neki žele da predstave, kaže srpski član Predsjedništva BiH.

"NATO je prošle godine rekao da će aktivirati pod uslovom da se dostavio Akcioni godišnji plan. Taj Akcioni plan nije dostavljen kao što znate i NATO nigdje nije tvrdio da je dobio Akcioni plan. I NATO nigdje nije potvrdio da se radi o aktivaciji MAP-a. Dakle stvar ostaje na nekom nivou od ranije", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

U cijelu priču, neki su upleli i knjiženje vojne imovine, što još nije definisano ni na nivou države. Republika Srpska je daleko od takvih odluka, i ranije je poručio srpski član Predsjedništva BiH. Upućeniji znaju i da NATO zadržava pravo da i nakon ispunjavanja svih obaveza eventualno članstvo odloži do trenutka kada to bude prihvatljivo za sve subjekte u zemlji. Za to je potreban koncenzus kojeg nema u BiH. Na hijerarhiji članstva i partnerstva sa NATO savezom, BiH je i dalje na nivou isključivog partnerstva i saradnje.