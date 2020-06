Pod upitnikom i novi termin održavanja lokalnih izbora u BiH

Pod upitnikom je i novi, već pomjeren termin održavanja lokalnih izbora u BiH. Izjavila je to za pojedine medije predsjednik CIK, Vanja Bjelica Prutina.

Tvrdi da sve zavisi od brzine usvajanja budžeta BiH. Pohvaljuje usvajanje budžeta u formi nacrta, i poručuje da ostatak procesa treba da se ubrza.

"S obzirom na to da budžet još nije usvojen, a da je već kraj šestog mjeseca, s obzirom i na to da nije poštovan rok iz Izbornog zakona prema kojem su sredstava za sprovođenje izbora morala biti obezbijeđena u roku od 15 dana od dana raspisivanja, a rok je istekao 22. maja, to je dovelo do toga da izbori ne mogu biti početkom oktobra već 15. novembra. Ako sada hitno ne budu obezbijeđena sredstva za sprovođenje izbora, pod znakom pitanja je i 15. novembar", kaže Bjelica Prutina.

Na naše pozive se Bjelica Prutina danas nije javljala. Iz SNSD stiže već dobro poznat stav. I prethodno pomjeranje izbora je bio nelegitiman potez, tim više što je odluku donijela nelegitimno izabrana CIK. Jedna od tako izabranih članova Komisije je i Vanja Bjelica Prutina, kaže poslanik SNSD u PD PS BiH, Sanja Vulić. Podsjeća da je usvajanje budžeta institucija BiH, kasnilo i 2012. godine, ali da su tada izbori održani regularno.

"To je ponovo posljedica one činjenice koju smo mi stalno isticali a to je da gospođa Prutina nema iskustva koje je osnovno za članstvo, da biste bili izabrani za člana CIK. Danas dolazimo poziciju da jedna osoba pod utiskom svojih mentora vrši ucjenu cijele BiH, a nama iz Republike Srpske je jasno zašto ona to radi", kaže Vulić.

Pomjeranje izbora ne podržavaju ni u DNS. Lider stranke Nenad Nešić za ATV kaže da se takvim odlukama krši Zakon.

"Svako dalje odlaganje izbora je kršenje Zakona, jer je Zakonom jasno predviđeno kada izbori trebaju biti održani i koliko se maksimalno mogu prolongirati. Već je prekršen Zakon i svaki dalji odaganje bi bio kriminalni akt koji bi doveo u pitanje regularnost izbornog procesa", rekao je Nešić.

Lider SNSD i srpski član Predsjedništva, Milorad Dodik je još ranije rekao da novac za izbore može da bude obezbijeđen i iz aranžmana privremenog finansiranja, i da odgađanje izbora odgovara samo onima koji u svoj rezultat nisu sigurni. Savjet ministara je prije par dana usvojio Nacrt budžeta institucija BiH, u kojem je, za održavanje izbora, predviđeno izdvajanje 4,2 miliona maraka.