Počinje obnovljeno suđenje Naseru Oriću za zločine nad Srbima

Nakon što je apelaciono odjeljene ukinulo oslobađajuću presudu, Naser Orić će sutra ponovo u Sud Bosne i Hercegovine. Počinje obnovljeno suđenje za zločine u Podrinju.

Orić se tereti za ubistva tri srpska zarobljenika, među kojima je i sudija Slobodan Ilić. Prvostepenom presudom, zajedno sa Sabahudinom Muhićem, oslobođen je svih optužbi, ali je nakon toga uslijedila žalba Tužilaštva, na osnovu koje je poništena oslobađajuća presuda. Biće preipistani svi propusti u prvostepenom postupku, nakon čega bi trebalo da bude donesena odluka.

"Jedina nada je da će u tom sudskom vijeću napokon preovladati pravo i pravda i jednakost građana pred zakonom. U suprotonom, ne možemo očekivati bilo kakvu osuđujuću presudu, odnosno, evo, neću reći samo osuđujuću presudu, nego i zadovoljenje pravde, koja bi se ogledala kroz tu presudu", kaže Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Tužilac je uložio žalbu i tražio ponovno suđenje zbog povrede odredbi krivičnog postupka. Objavljena presuda se razlikovala u odnosnu na ono što je pročitano prilikom njenog izricanja nakon čega je uslijedila žalba. Nemamo povjerenja u bh. pravosuđe jer je već jednom oslobodilo Orića o kome je već odavno sve rečeno, poručuje predsjednik Republike.

"To je jedan ratni zločinac koji je ubijao samo zato što su sa druge strane bili Srbi, koji je bježao ispred ruke pravde, koji je, evo, i zbog svega onoga što jeste pravosuđe u BiH, u prethodnom postupku, na sraman način bio oslobođen", kaže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Cijeli prvostepeni proces u slučaju Orić i Muhić pratile su kontroverze. Od svjedoka koji su mijenjali iskaze do sudije sumnjive ratne prošlosti. Tužilastvo BiH je podiglo optužnicu protiv Orića 2016. godine, a nekoliko mjeseci ranije on je uhapšen u Švajcarskoj po potjernici Srbije. Međutim, izručen je Bosni i Hercegovini, a nedugo nakon toga uslijedio je proces koji je završen u septembru prošle godine. Očekivanja svakog ko je ozbiljan su da za takve zločine uslijedi adekvatna kazna, ali u BiH, i u okviru međunarodnih sudova, vidjeli smo jedan drugačiji koncept, poručuju iz Srspke.

"Taj koncepot je podrzaumjevao da se prvo utvrde politike, da se utvdi unaprijed politički, dakle napamet, ko je kriv a ko nije kriv, a da onda se pravim odlukama, ili sudskim odlukama, popunjava ta politička sfera. Prema tome, mi smo svi razočarani onim što su rezultati sudovanja na nivou BiH i međunarodnog sudovanja, kada su u pitanju ratni zločini", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Koncept u BiH je da budu oslobođeni svi oni koji su pred kamerama pozivali na najgore moguće stvari, da se generali kvanti korpusa oslobađaju, a da se u RS ide maltene do maloljetnih lica i da se to spušta, pa maltene i do kolijevke", ocjenjuje Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS.

Na početku suđenja u slučaju Orić svjedočio je zaštićeni svjedok koji je govorio o strahotama u Podrinju. Detaljno je opisivao način mučenja i ubistava, nakon čega se u Sudu požalio na prijetnje koje su, kako je rekao, upućene njemu i njegovoj porodici.