Počinje obnova manastira Udrim

Obnova srednjovjekovnog pravoslavnog manastira Udrim u opštini Zavidovići u FBiH počeće danas, nakon što je tri vijeka ova nemanjićka zadužbina bila u ruševnom stanju, rekao je Srni administrator manastira protojerej stavrofor Zoran Živković.



Ugovor o izvođenju radova na obnovi manastira Udrim potpisali su 7. septembra otac Živković i Јovica Blagojević, direktor predstavništva beogradske firme "Koto" u Banjaluci, koja je izvođač radova.

Ovaj istorijski dokument potpisan je na samom lokalitetu, ispred manastira Udrim koji je, prema narodnom predanju, zadužbina kralja Dragutina Nemanjića iz 14. vijeka.

Uprava manastira Udrim je prošle godine pokrenula proceduru za dobijanje dozvole za obnovu manastira Udrim, te je nakon izrade projektne dokumentacije i pribavljanja neophodnih odobrenja, konačnu dozvolu za obnovu manastira Udrim dobila u martu ove godine.

"S obzirom na to da je riječ o manastiru koji se nalazi na listi spomenika kulture, federalno Ministarstvo prostornog uređenja je, na osnovu ispoštovane procedure, a u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, te Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika izdalo konačno odobrenje za građenje koje je pravosnažno od marta. Eparhijski Upravni odbor Mitropolije dabrobosanske dao je odobrenje na glavni projekat rekonstrukcije i restauracije manastira Udrim", naglasio je paroh Živković.

Za obnovu ovog nemanjićkog hrama neophodna je podrška jer je riječ o veoma obimnom i skupom poslu.

Svi prilozi za obnovu manastira Udrim mogu se uplatiti na žiro račun Pravoslavne mitropolije dabrobosanske, manastir Udrim u Gostoviću broj 161 0000 205 160 055 otvoren kod Rajfajzen banke.

Uplata priloga iz inostranstva može se izvršiti prema sljedećim instrukcijama

Beneficiary bank: Beneficiary bank: Raiffeisen bank Bosnia and Herzegovina, Swift code RZBABA2S, adress Zmaja od Bosne bb Sarajevo, BiH. Details of beneficiary: Iban code BA391610000205160055. Full beneficiary name: Pravoslavna mitrop dabro bos. Full beneficiary adress: Gostovic BB.

Ovaj manastir je posvećen Svetom velikomučeniku i iscjelitelju Pantelejmonu.

Vjerovatno je porušen u vrijeme austrijsko-turskog rata u velikom pohodu Eugena Savojskog na ove prostore. Poslije rušenja, manastir nikada nije obnavljan.