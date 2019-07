Pitanje razgraničenja između Srbije i BiH ne pomjera se sa mrtve tačke

Već devet godina Srpska i BH komisija se nisu sastale. Pitanje razgraničenja ne pomjera se sa mrtve tačke, dok ispaštaju krupni infrastruktirni projekti. Dužina još neutvrđene granice iznosi 353 kilometra, a postoje četiri problematične tačke: Hidrocentrale Bajina Bašta i Zvornik, 10 kilometara pruge Beograd-Bar koja prolazi kroz BiH, te opštine Priboj i Rudo. Kod tih tačaka je zapelo, jer su oni važni infrastukturni objekti čiju izgradnju je finansirala Republika Srbija i želi ih na svojoj teritoriji.

Na korak do rješenja došlo se 2017. godine, kada je Srbija ponudila svoju varijantu sporazuma, kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

"Mi ga prihvatamo, ostaje da ga bošnjačka strana još prihvati. Treba reći da je u ranijem Predsjedništvu, od strane Ivanića i Čovića, to pitanje bilo prihvaćeno da bude riješeno, a onda je to osporio Bakir Izetbegović. Iz neznanih razloga, samo iz želje da to ostane otvoreno pitanje. I to će, naravno, morati da čeka situaciju kod Bošnjaka," kaže Dodik.

Predsjednik komisije Vlade Srbije za razgraničenje sa BiH, Veljko Odalović vjeruje da je dogovor moguć, da je srpska strana srpemna i čeka reakciju BiH.

"Zato je važno da se komisije što pre sastanu. Da bosanska komisija dobije mandat, da se formira ili ova ili novoformirana, da dobije mandat, da dobije okvir. Znači, okvir, kao što mi imamo svoju platformu.

Naša platforma je u duhu onoga što je pripremljeno bilo i za ponudu koju je predsjednik Vučić tada dao članovima Predsjedništva," rekao je Odalović.

Iz Komisije za granicu za BiH kažu da bi sporne tačke, ukupne površine oko 40 kvadratnih kilometara, trebalo regulisati posebnim sporazumom.

"Tu je došlo do zastoja između BiH i Republike Srbije. Zadnji sastanak smo imali 2010. godine sa istim stajalištima, bez bilo kakvih promjena. Međutim u zadnje vrijeme mislim da ima određenih napredaka, inicijativa i mi smo ove godine u 5. mjesecu potpisali i Protokol o zajedničkoj tački, tromeđnoj tački između BiH, Srbije i CG, što je jedan pomak, jedan korak naprijed," kaže Željko Obradović, Komisija za granice BiH.

Ukoliko bi se uskoro i desio novi sastanak, svaki dogovor mora naići na odobravanje Predsjedništva BiH. Na pitanje da li će prihvatiti prijedlog Srbije ako on bude ponovo iznesen u istom formatu, predsjedavajući Predsjedništva BiH, Željko Komšić kaže da ne zna o čemu je riječ.

"Nisam upoznat sa bilo kakvim prijedlogom Srbije oko utvrđivanja demarkacije postojećih granica, tako da o tome nemam komentara. Mišljenja sam kako dvije državne granične komisije trebaju uraditi svoj dio posla kako bi nadležne državne institucije imale o čemu odlučivati," rekao je Komšić.

Bošnjački član Predsjedništva BiH, Šefik Džaferović nije bio dostupan za izjave, niti je odgvorio na pitanje ATV-a da li će, ukoliko do toga dođe, prihvatiti prijedlog Srbije. Dok se ne utvrdi sporna granica sa Srbijom, koja se cijelom dužinom naslanja na Republiku Srpska, najviše posljedica će snositi Srbi koji žive sa obje strane granice.