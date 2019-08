Pitanje NATO-a se može riješiti povlačenjem saglasnosti na oružane snage

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će Republika Srpska povući saglasnost na sporazum o Oružanim snagama BiH i time riješiti pitanje NATO-a ukoliko bošnjačka strana nastavi da insistira na Godišnjem nacionalnom programu /ANP/ za NATO kao uslovu za formiranje Savjeta ministara i na članstvu u ovom savezu.



On je istakao da nigdje u Zakonu o Savjetu ministara ne piše da je ANP uslov za formiranje ovog pomoćnog tijela Predsjedništva BiH, te naglasio da u Republici Srpskoj postoji odlučnost za povlačenje saglasnosti na sporazum o Oružanim snagama BiH.

"Nemojte misliti da nemamo odlučnost te vrste i da nemamo konsenzus te vrste. Smatrali smo da treba da damo prioritet evropskom putu, ali pošto ste to spriječili, a hoćete NATO, sad ćemo se usmjeriti na tu vrstu teme pa ćete onda vidjeti kako to izgleda", naglasio je Dodik na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.

On je rekao da je prije današnje vanredne sjednice Predsjedništva BiH, koja je otkazana i čija je jedina tačka trebalo da bude imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara, na sastanku sa članovima Predsjedništva bio zamjenik načelnika Štaba vrhovne komande Savezničkih snaga za Evropu i komandant Misije "Altea" Olivije Ritiman, koji je rekao da je pravo o integraciji pravo BiH i da on nije došao da se bavi tim pitanjem, a da su Željko Komšić i Šefik DŽaferović upravo otvarali samo to pitanje.

"Rekao sam mu /Ritimanu/ da sam saglasan da 'Altea' ostane u BiH, da zajedno radimo na miru, da predstavnici Oružanih snaga BiH učestvuju u međunarodnim mirovnim misijama i da BiH zajedno sa NATO-om ima dogovoreni obim vježbi u toku godine, i spreman sam da na kraju godine, kada ističe IPAP, glasam za obnovu tog sporazuma jer to ima i Srbija. Ali, u ovoj zemlji sve se svodi na priču o članstvu", naveo je Dodik.

On je dodao da je Ritimanu rekao i da BiH, ovako kako je konstituisana, veoma teško funkcioniše i da je moguće da je "razvali" jedna tema.

"Zamolio sam ga da to ne bude NATO, kao što izgleda da bi moglo da bude", istakao je Dodik u izjavi novinarima u Istočnom Sarajevu.