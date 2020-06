"PIK - vještački organ koji je davno trebao nestati"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Savez za sprovođenje mira (PIK) vještački organ, koji je davno trebao da nestane, jer je izmišljen u okviru Dejtonskog sporazuma da bi širio strah i upravljao BiH.

"Okuplja određeni broj zemalja, ali ono što on čini je samo da pokrije nelegalni međunarodni kriminal visokih predstavnika, koji su to činili kršeći međunarodni sporazum i Dejtonski ustav", istakao je Dodik.

Na pitanje novinara šta očekuje od današnje sjednice PIK-a, Dodik je rekao da mu je to prva informacija o održavanju sjednice, što govori o tome koliko je to važno.

Na pitanje da li će se odazvati pozivu, ukoliko ga dobije iz Tužilaštva BiH zbog navodnog prisluškivanja opozicije, Dodik je ponovio da je svima bilo jasno da je to rekao jer bilo nešto što je odgovaralo samoj atmosferi u skupštini.

"Na prozivke o tome kako neko nešto radi, ja sam rekao potvrdno, potvrđujući njihove, a ne iskazujući svoje vrijednosti. Izvinjavam se svima koji su shvatili da se radi o ozbiljnim stvarima. Onaj ko to radi, nikada to javno ne govori, valjda je to toliko jasno", dodao je Dodik.

On je rekao i da mu nije problem dati izjavu u vezi sa tim ako ga pozovu iz Tužilaštva BiH, dodajući da se poslanicima opozicije očigledno svidio taj njegov performans, te da sada podnose prijavu.

"Međutim, jedna stvar je iz toga vidljiva, a to je koliki je Srbin /predsjednik PDP-a / Branislav Borenović, pa prijavu podnosi Tužilaštvu BiH, a ne Republike Srpske, jer vjeruje institucijama na nivou BiH", zaključio je Dodik.