Peradari iz BiH na korak do izvoza u EU

Peradari u BiH u niskom startu čekaju da im bude odobren izvoz piletine i prerđevina od pilećeg mesa u EU.

Nakon što je izmijenjena Uredba komisije EU, kojom je BiH uvršetna na listu zemalja iz kojih je dozvoljen izvoz mesa peradi u EU, potrebno je da izmjena ove Uredbe bude i zvanicno objavljena u Službenom glasniku Evropske Unije, kako bi praktično stupila na snagu, objašnjavaju iz Kancelarije za vetrinarstvo BiH.

"Ključne su bile dvije inspekcijske misije Direktorata za zdravlje i hranu, analize i revizije Evropske komisije. Prva inspekcijska misija ovog Direktorata, koja je obuhvatila oblast veterinarskog javnog zdravlja, dok je druga inspekcijska misija, obuhvatila segment zdravlja peradi. Obje ove misije su imale za cilj evaluaciju sistema službenih kontrola u sektoru proizvodnje mesa peradi i proizvoda od mesa peradi u Bosni i Hercegovini, a u svrhu odobravanja izvoza ove grupe proizvoda na tržište EU".

Sve firme iz BiH koje pokažu zainteresovanost za izvoz mesa peradi u EU moraju zadovoljavati zakonsku legislativu koja je na snazi u EU. U firmi Agreks iz Donjeg Žabara su spremni da isporučuju piletinu. Kažu uložili su trud, znanje, ali i novac kako bi njihova piletina došla na tržište evropskih zemalja.

"To su vrlo značajne investicije, vrlo veliki novčani iznosi, a za nas u Republici Srpskoj i BiH je to opterećujeće jer smo sve to morali finansirati iz vlastitih izvora odnosno sa komercijalnim kreditima, jer ova zmelja još uvijek nema pristup evropskim fondovima", kaže Predrag Miličić direktor firme "Agreks" Donji Žabar i predsjednik Udruženja zajednice živinara Republike Srpske.

Izvoz konzumnih jaja čeka odobrenje, a živinari se nadaju da će i ona dobiti dozvolu. Po procijenama iz Udruženja zajednice živinara, već u narednih mjesec dana bi pileće meso moglo krenuti iz BiH ka zemljama EU.