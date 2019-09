Pavić: Bošnjaci nisu zainteresovani za suživot, Deklaracijom su istakli ratnu zastavu

Politički analitičar Aleksandar Pavić izjavio je danas Srni da je SDA Programskom deklaracija istakla ratnu zastavu i pokazala da Bošnjaci nisu zainteresovani za suživot, već za dominaciju u BiH, čak i po cijenu rata.

On smatra da je Programska deklaracija SDA praktično objava rata, odnosno objava da se rat protiv Srba i ostalih koji nisu muslimani nastavlja istom žestinom samo različitim sredstvima od vremena kada je Alija Izetbegović napisao "Islamsku deklaraciju".

"Oni su time stavili do znanja da sa njima nema partnerstva. Čak i kada zagovaraju nešto javno i to možda liči na neki dogovor, u pozadini svega je agresija, a krajnji cilj je pobeda nad Srbima i Hrvatima i ostalim u BiH. Jednostavno, to je težnja za dominacijom do konačne pobede, pa i po cenu rata", rekao je Pavić.

Prema njegovim riječima, to isto pokazuje koga je NATO u BiH izabrao za svog glavnog partnera, te da mu je cilj islamizacija BiH i podrška najekstremnijim islamskim fundamentalistima na Balkanu.

"To pokazuje da je realnost sasvim drugačija od priča o demokratiji po zapadnim standardim", naglasio je Pavić.

On je ukazao da NATO danas, kao i prije 30 godina, podržava najradikalnije, najkriminalnije, najekstreminističkije snage i nije uopšte zainteresovan za mir, već samo za uspostavljanje kontrole i to po cijeni "sađenja tikve sa đavolom".

"Đavo je naravno SDA, koja je ovom programskom deklaracijom istakla ratnu zastavu, istu onu koju su zeleni ljiljani isticali 1990. i 1991. godine", rekao je Pavić.

On je naveo da je BiH u blokadi zahvaljujući najviše lideru SDA Bakiru Izetbegoviću.

"Oni mogu iz nekih svojih interesa da poklone nešto, čak delimično razbijanje blokade, ali se opet vidi šta je njihov krajnji cilj. Na rukovodstvu Srba i Hrvata u BiH je da razmisle da li uopšte žele da prave dogovor sa nekim čiji je krajnji cilj u stvari zatiranje druga dva naroda", zaključio je Pavić.