Patrijarh Irinej: Srbi ne napuštajte svoju zemlju

Njegova svetost patrijarh srpski Irinej danas je u Bihaću uputio poziv srpskom narodu da ne napušta svoju zemlju, jer ljudi treba da žive tamo gdje su se rodili.

U besjedi nakon osveštanja Hrama Svete Trojice u Bihaću, patrijarh srpski je podsjetio da je ovaj hram do temelja srušen početkom Drugog svjetskog rata 1941. godine i aprilske okupacije BiH od Nezavisne Države Hrvatske, te da je u Garavicama za samo dva dana ubijeno više od 12 hiljada Srba.

Patrijarh je poručio da se ova strašna tragedija, koju je učinio brat bratu, hrišćanin hrišćaninu ne smije zaboraviti da se ne bi ponovila.

On je rekao da zlo nikada nikome nije donijelo dobro, jer zlo uvijek ostaje zlo, te da ono što su ljudi jedni drugima učinili u Bihaću to ne bi učininile ni životinje, pa ni sam Đavo.

"LJudi misle da kada čine nešto slično tome da to rade u čast svoga Boga, ne misleći na to da su svi ljudi Božija deca, bez obzira kom narodu i vjeri pripadamo i koje smo boje kože", istakao je patrijarh.

"Volimo svoju zemlju, ljubimo jedni druge i učinićemo najveće dobro jedni drugima i samima sebi", zaključio je patrijarh.

NJegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije poručio je da su mnoge godine prošle u iščekivanju današnjeg dana, 120. godina od osveštenja prvog velelepnog Hrama Svete Trojice, koji je nažalost srušen rukom zločinca 1941. godine, kada je stradalo i više od 12 hiljada nevinih Srba i drugih u Garavicama.

On kaže da je današnji dan važan za pravoslavnu zajednicu Eparhije bihaćko-petrovačke i za sve kojima je Bihać i ovaj hram ostavio urezanu sliku i trag u životu.

Vladika Sergije je poručio da je srpski narod stradao vijekovima, ali su stradali i drugi.

"Naša veličina biće u tome ako priznamo jedni drugima grijehe i oprostimo svima sve, te pošaljemo poruku mira, sloge i ljubavi", poručio je on.

NJegova svetost patrijarh srpski Irinej, uz sasluženje mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Porfirija i više episkopa SPC osveštao je danas Hram Svete Trojice i služio Svetu arhijerejsku liturgiju, nakon čega je dobrotvorima Hrama uručio priznanja.

Osveštanju je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH, ministri u Vladi Srpske, Direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, gradonačelnici i načelnici, te brojni vjernici iz cijele Srpske.

Stari hram SPC u samom jezgru Bihaća podignut je i osveštan 1898. godine, a osnivanjem Eparhije bihaćke 1923. godine postao je katedralni hram.

Početkom Drugog svjetskog rata 1941. godine i aprilske okupacije BiH od NDH, hram je do temelja srušen. Bio je to prvi porušeni hram SPC u NDH.

Poslije Drugog svjetskog rata na lokalitetu porušenog hrama podignuta je zgrada opštine, a tek 1987. godine opština Bihać je za izgradnju novoga hrama dodijelila SPC novu, potpuno neadekvatnu, geomehanički za gradnju nepovoljnu lokaciju sa namjerom da SPC odustane od izgradnje.

Trudom i zalaganjem NJegovog preosveštenstva episkopa banjalučkog Jefrema 26. juna 1987. godine osveštani su temelji novog Hrama Svete Trojice.

Do 1992. godine hram je podignut do krova. Početak rata 1992. godine zaustavio je izgradnju, a od 1992. do 1995. godine oštećena je kupola hrama, kao i dijelovi betonske ploče poda hrama.

Početkom 2012. godine tadašnji episkop bihaćko-petrovački Hrizostom nastavio je izgradnju hrama, koji je danas osveštan.