Patrijarh Irinej 9. septembra osveštaće hram u Bihaću

Njegova svetost patrijarh srpski Irinej, uz sasluženje arhijereja Srpske pravoslavne crkve /SPC/, osveštaće u nedjelju, 9. septembra, Hram Svete Trojice u Bihaću, rečeno je Srni u Eparhiji bihaćko-petrovačkoj.

U Eparhiji ističu da je osveštanje Hrama Svete Trojice značajno za opstanak srpskog naroda bihaćkog kraja koji sada živi u teškim uslovima.

"Jedinstvo srpskog naroda na ovim prostorima od presudnog je značaja za ostanak na vjekovnim ognjištima. Eparihija bihaćko-petrovačka je osvjedočena nepokolebljivom pravoslavnom vjerom", naglašavaju u ovoj eparhiji.

U subotu, 8. septembra, u 17.00 časova u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu biće upriličen doček za patrijarha Irineja i arhijereje, nakon čega će biti služena doksologija, molitva kojom se iskazuje moć i veličina Božija.

Nakon toga su predviđena pozdravna obraćanja srpskog patrijarha i NJegovog preosveštenstva episkopa bihaćko-petrovačkog Sergija.

U nedjelju, 9. septembra, u 8.50 časova predviđen je doček patrijarha Irineja i arhijereja SPC-a ispred Hrama Svete Trojice u Bihaću, u 9.00 časova osveštanje Hrama i Sveta arhijerejska liturgija, a potom i besjede.

Osveštanju hrama trebalo bi da prisustvuju zvanice iz političkog i društvenog života Republike Srpske i BiH.

Stari hram SPC u samom jezgru Bihaća podignut je i osveštan 1898. godine, a osnivanjem Eparhije bihaćke 1923. godine postao je katedralni hram.

Početkom Drugog svjetskog rata 1941. godine i aprilske okupacije BiH od Nezavisne Države Hrvatske /NDH/, hram je do temelja srušen. Bio je to prvi porušeni hram SPC u NDH.

Poslije Drugog svjetskog rata na lokalitetu porušenog hrama podignuta je zgrada opštine, a tek 1987. godine opština Bihać je SPC dodijelila novu, potpuno neadekvatnu, geomehanički za gradnju nepovoljnu lokaciju, za izgradnju novoga hrama, sa namjerom da SPC odustane od izgradnje.

Trudom i zalaganjem NJegovog preosveštenstva episkopa banjalučkog Jefrema 26. juna 1987. godine osveštani su temelji novog Hrama Svete Trojice.

Do 1992. godine hram je podignut do krova. Početak rata 1992. godine zaustavio je izgradnju, a od 1992. do 1995. godine oštećena je kupola hrama, kao i dijelovi betonske ploče poda hrama.

Početkom 2012. godine tadašnji episkop bihaćko-petrovački Hrizostom nastavio je izgradnju hrama.