Parlamentarci traže sjednicu sa članovima Predsjedništva BiH

Dva i po sata, prošireni Kolegijum Predstavničkog doma Parlamenta BiH raspravljao je o tačkama dnevnog reda. Dogovora ni ovoga puta nije bilo. Parlamentarci se hvale da nije bilo ni optuživanja ko je kriv za BH blokadu.

Zajednički su donijeli odluku da se parlamentarci pogledaju oči u oči sa članovima Predsjedništva BiH kako bi se našlo rješenje za izlazak iz političke krize koja blokira dvije milijarde maraka.

“Iniciramo jednu sjednicu dva doma, Predstavnički, plus Dom naroda sa članovima Predsjedništva BiH. Na kojoj bi razgovarali naravno o svim bitnim političkim i drugim temama i problemima sa kojima se u ovom trenutku susreće kompletna BiH”, kaže Denis Zvizdić, predsjedavajući PD PS BiH.

Ne možemo dozvoliti da se Srpski klub i SNSD etiketiraju kao krivci za nerad Parlamenta, poručuje šef Srpskog kluba Nenad Stevandić. Igraju se dvostruke političke igre. Od izbornih pobjednika očekuje se da rade u Parlamentu, a izborni gubitnici zadržavaju se u Savjetu ministara. Nije moralno da SDS i PDP budu u opozicionim klupama u bijeloj sali, a da i dalje donose odluke kao ministri u Savjetu ministara koji nema legitimitet građana, poručuje Stevandić.

"Da su kolege iz SDS i PDP bili razumni i prihvatili izborni poraz bio bi Savjet ministara formiran za 15 do mjesec dana. Želim da kažem da je to najveća prevara i laž i da je to ono što je istina. Svi žele da zadrže nekakve svoje pozicije koje nemaju legitimitet na izborima“, kaže Nenad Stevandić, šef Srpskog Kluba u PD PS BiH.

Jasno je da bez glasova srpskih ministara Savjet ministara ne bi mogao da radi. Ono što je zabrinjavajuće da već godinu dana BH institucije nemaju parlamentarni nadzor, a mnogi milionski projekti su i dalje na čekanju. Ako se ovako nastavi u putanje će doći I održavanje lokalnih izbora.

"Ovdje je opozicija vrlo konstruktivna i traži da se sjedne i traži da se sjedne što je prije moguće, pa smo tako danas skrenuli pažnju na to da uoči lokalnih izbora koje ćemo imati sljedeće godine, pet članova CIK-a ostaje bez svog mandata, dakle ko će provesti te izbore“, kaže Saša Magazinović, poslanik SDP-a u PD PS BiH.

"Nemogućnost formiranja stalnih komisija je zapravo je blokiranje završetka procesa konstituisanja Predstavničkog doma, poslovnički je to kršenje poslovnika“, kaže Dženan Đonlagić, poslanik DF-a u PD PS BiH.

U DF-u čini se da se više brinu za kršenje poslovnika, nego zakona. Zaboravljaju da je njihov lider Željko Komšić zajedno sa SDA-ovim Šefikom Džaferovićem prekršio zakon koje je imalo Predsjedništvo, prije 11 mjeseci, da u roku od 30 dana predloži ime za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH. BiH nije preko potrebna RS, jer je Srpska bolji dio nje, poručila je danas to predsjednica Željka Cvijanović.

"Konkurencija zdrava da budemo jedni drugima na zdrav nači, da budemo jedni drugima možda i mjerilo šta treba uraditi, ali da se stalno pocjenjuje šta je RS, a veliča šta Federacija, nema tamo ništa posebno šta treba veličati, prema tome jesmo bolji dio, uvijek smo bili I bićemo, organizovaniji, jednostavniji i upravljiviji, i svijesniji sebe“, kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Srpska je odmah mjesec dana nakon izbora formirala Vladu. Narodna skupština se redovno održava, što se ne bi moglo reći za Federaciju koja zajedno sa BH paralmentom i nakon godinu dana nije uspjela da formira vlast.