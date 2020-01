Parlamentarci traže bolju kontrolu službenih vozila

Službena vozila zajedničkih institucija BiH trebalo bi da budu jasnije obilježena naljepnicama ili posebnim okvirima na registarskim tablicama kako bi se otklonile sumnje o korišćenju u privatne svrhe.

Građani o tome uveliko pričaju, ali i pojedini parlamentarci, posebno ako se uzme u obzir da je trošak za službene automobile, na godišnjem nivou, i nekoliko miliona maraka. Parlamentarna komisija je za strožiju kontrolu koju podržava i ministar saobraćaja i komunikacija.

"Mi ćemo dati tu naš doprinos, ali isto tako Ministarstvo finasija i trezora ima u svojoj djelatnosti pravilnik o nabavci i korišćenju službenih automobila, tako da istovremeno imamo mogućnost kontorlisati i nabavku i korišćenje službenih automobila. Postoje zakonski akti i pravilnici koji to regulišu", kaže Vojin Mitrović, minisatar saobraćaja i komunikacija u Savjetu ministara.

U SNSD-u podržavaju svaki vid kontrole. Pozivaju one koji znaju za zloupotrebe službenih vozila u privatne svrhe da to prijave nadležnim službama. U SDP-u, u kome su inicirali obilježavanje službenih vozila, kažu da znaju da se njima koriste čak i oni koji na to nemaju prava.

"Imaju stotine automobila na raspolaganju koja se koriste, po meni na jedan neadekvatan način, čak smatram da tu postoje i elementi krivičnog djela, jer automobili koriste oni koji na to nemaju pravo i na taj način oštećuje se budžet", ističe Saša Magazinović, šef Kluba SDP-a u PD PS BiH.

"U principu mi nemamo ništa protiv, ali imajte na umu da tu struka treba da da svoje mišljenje, jer značajan dio tih vozila je u svrhu potreba osoba koje imaju status posebno štićene osobe. Očekujemo stručni stav, a sve ostalo je populizam", kaže Snježana Novaković Bursać, šef Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Kontrolu, kažu, podržavaju i u SDA. Doduše, ništa sporno nisu vidjeli prije tri godine kada je Sebija Izetbegović, direktorka Kliničkog centra Sarajevo i supruga Bakira Izetbegovića, lidera SDA, koristila službeni automobil Predsjedništva BiH kako bi se dovezla u zvaničnu posjetu Kliničkom centru Tuzla.