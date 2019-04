Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević upozorio je da je paradžemat kod Cazina "opasan totalitarni pokret kome je islamska religija samo maska i paravan".

"Glavno oružje njihovih ciljeva je izazivanje nesigurnosti, širenje straha i pritisak na sekularne evropeizirane muslimane. Nažalost, ovakva naselja su samo pokazatelj odsustva racionalne i efikasne bezbjednosne politike, ali i izraz falsifikovanja prirode islama", ističe Galijašević.

On je za portal "Vesti" rekao da je problem sa kojim se BiH suočava kombinacija "totalitarne terorističke prirode islamizma i neadekvatnog razumijevanja i odgovora na taj izazov na Zapadu".



"S jedne strane imamo pogrešnu teoriju islama kao primitivne totalitarne religije koja je izvorište terorizma i nasilja. S druge strane u pitanju je samoobmanjujuća antiimperijalistička doktrina islama kao reakcija na zapadnu politiku i kulturu. Ove teorije su podjednako pogubne za opstanak muslimana u Evropi, ali i dejtonske BiH", zaključio je Galijašević.

Između Bihaća i Velike Kladuše, u mjestu Stijena kod Cazina niče novo vehabijsko naselje za koje mještani strahuju da će biti "nova Maoča".

Sarajevski "Dnevni avaz" navodi da su mještani tog i okolnih sela zabrinuti zato što pripadnici selafijskog pokreta masovno kupuju zemljište i podižu kuće u nenaseljenom dijelu mjesta, a da je riječ o pripadnicima paradžemata koji je 2016. odbio da se stavi pod okrilje Islamske zajednice.



Put do njihovog mesdžida, centralnog objekta koji koriste za obavljanje molitve, još je makadamski, ali to ne sprečava dolazak novih pristalica.



Glavni imam u Cazinu Said Mujakić objasnio je da je njima prije tri godine ponuđena integracija, ali da su oni odbili.

"Tada sam im rekao da će ubuduće biti predmet bezbjednosnih službi i države. Teško je razgovarati s tim ljudima", rekao je Mujakić

Prema nezvaničnim podacima, najviše vehabijskih naselja u FBiH nalazi se na području Zenice i Sarajeva, ali ih ima i u Žepču, Zavidovićima, Banovićima, Bihaću, Cazinu, Donjem Vakufu, Goraždu, Gračanici, Hadžićima, Kaknju, Kalesiji, Maglaju, Srebreniku, Tešnju, Travniku, Tuzli, Velikoj Kladuši i Živinicama.



Samo u Sarajevu postoji više paradžemata, a nalaze se u naseljima Sokolje, Osijek, Boljakov potok, Zaklopača, zatim u naselju u blizini Aerodroma "Butmir", u Ulici Hajrudina Šabanija, u selima Briješće Brdo, Dobroševićima, Bare kod Stupa na Ilidži, u Kasindolskoj i Zaulicama na Ilidži.