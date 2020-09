Palmer obaviješten o inicijativi za premještanje ambasade

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas u Mostaru da je zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metju Palmer već obaviješten o inicijativi za premještanje Ambasade BiH iz Tel Aviva u Јerusalim.

Dodik je potvrdio da je uputio inicijativu, navodeći da predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović to pitanje mora da uvrsti na dnevni red sjednice Predsjedništva.

- Bez obzira što Džaferović priča da to pitanje neće staviti na dnevni red, on mora po Poslovniku zakazati sjednicu Predsjedništva BiH. Vjerujem da će to uraditi. Vidim da i oni imaju neke inicijative, ja nisam protiv njihovih inicijativa... Treba razgovarati na sjednici i o tome treba da se odlučuje - istakao je on.

Govoreći o sutrašnjem sastanku članova Predsjedništva BiH sa Palmerom, Dodik je rekao da Palmer želi da se informiše o situacij u BiH, te da, kako je rekao, slavodobitno obilježi dogovor u vezi Mostara.

- Koliko znam, on će dan poslije doći u Mostar da priča o izborima. Reći ću mu da mi smatramo kako trebamo dobiti uslove za fer i poštene izbore u Mostaru i da ranije opstrukcije budu otklonjene - naveo je on.

Dodik je naglasio da od izbora u Mostaru zavisi kako će se razvijati situacija u ovom gradu.