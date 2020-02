Palmer: Dodik je prijetnja koju treba shvatiti ozbiljno

Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju izjavio je da srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik predstavlja prijetnju koju treba shvatiti veoma ozbiljno.

Palmer je rekao da SAD razumiju zabrinutost koju Srpska pravoslavna crkva izražava zbog Zakona o slobodi vjeroispovesti u Crnoj Gori, ali je dodao da mnoge evropske države imaju slične zakone.

Metju Palmer je u intervjuu za Glas Amerike komentarisao aktuelnu situaciju u Crnoj Gori, ali i u BiH. Navodi da prijetnja blokadom institucija u BiH mora ozbiljno da se shvati.

"Mislim da postoje prijetnje koje vrlo ozbiljno shvatamo. Svakako, to je prijetnja blokadom institucija na državnom nivou, prijetnja sprječavanjem funkcionalnosti bh. institucija i onemogućavanje ovim institucijama da posluže svojoj svrsi i ispune obećanje građanima BiH da će njihova vlada služiti njihovim interesima", rekao je Palmer.

Dodao je da se Dodik i ranije ponašao na način koji je nedoslijedan i nespojiv s Dejtonskim sporazumom i da je zbog toga bio predmet američkih sankcija.

"Svako ko se pridruži antidejtonskim stavovima rizikuje da se bude takav odgovor Sjedinjenih Država", rekao je Palmer.

Američki zvaničnik je upozorio i da BiH ne može sebi da priušti da posrće iz jednog kriznog trenutka u drugi.

"Čini se da lideri namjeravaju da zemlju guraju iz jedne u drugu krizu. Mislim da smo to vidjeli sa stavom gospodina Dodika u odnosu na Visoko sudsko i tužilačko vijeće i Ustavni sud, stvarajući krizu tamo gdje ne treba da je bude", dodao je Palmer.

On ističe da svi moraju biti jasni i da međunarodna zajednica kolektivno mora jasno da stavi do znanja da je to neprihvatljivo i da neće biti dopušteno da to opstane.

"Tako da svi u Banjaluci, u Republici Srpskoj, koji se svrstaju uz stav koji je zauzeo gospodin Dodik, moraju razumjeti rizike koje to nosi i štetu koju nanose budućoj evropskoj perspektivi BiH", rekao je Palmer.

"Mnoge države imaju slične zakone o slobodi vjeroispovijesti"

Palmer je rekao da SAD razumiju zabrinutost koju Srpska pravoslavna crkva izražava zbog Zakona o slobodi vjeroispovesti u Crnoj Gori, ali je dodao da mnoge evropske države imaju slične zakone.

"Kako razumijemo, zakon sam po sebi je u skladu s crnogorskim obavezama kao kandidata za članstvo u EU, mnoge evropske države imaju slične zakone. Razmijemo zabrinutost SPC i važno je da o tome razgovaraju vlada i crkva i da se smire tenzije koje je izazvao i da se eliminiše rizik od nasilja na ulicama", poručio je Palmer u intervjuu za Glas Amerike.

Palmer navodi da se Sjedinjene Države zalažu za kompromis i mirno rješenje spora oko Zakona o slobodi vjeroispovijesti podsjeća da su upoznati sa mišljenjem Venecijanske komisije o njemu.

SAD, kako dodaje, očekuju da će započeti razgovor između Vlade Crne Gore i SPC biti otvoren i transparentan, vođen u dobroj veri, a sa ciljem da se dođe do razumijevanja o tome kako se on može primijeniti, a da zaštiti interese crnogorske vlade, građana, ali i legitimne interese SPC.

O "ruskim izvorima"

Palmer je izrazio zabrinutost zbog dezinformacija oko Zakona i spora između vlade i SPC.

"Јako smo zabrinuti kada čujemo šta dolazi iz ruskih izvora koji često koriste srpske posrednike", rekao je Palmer i dodao da su dezinformacije provokacija za koju je odgovorna prije svega Moskva.

Palmer je upozorio da Rusija taj Zakon vidi kao ranjivu tačku koju može da iskoristi, kao priliku da napravi razdor između Srbije i Crne Gore i da povisi tenzije.

Američki zvaničnik nije komentarisao odnose Srbije i Kosova.

Zakon o slobodi vjeroispovijesti usvojen je krajem 2019. godine iako su protiv njega SPC i veliki broj građana Crne Gore. To nezadovoljstvo izazvalo je brojne proteste i molitvene litije, koje se organizuju u brojnim crnogorskim gradovima, ali i van Crne Gore.