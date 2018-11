Oziljno shvatiti prijetnje smrću upućene Miloradu Dodiku

Stručnjak za bezbjednost Dragomir Keserović upozorio je danas da treba oziljno shvatiti prijetnje smrću upućene predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i članovima kabineta srpskog člana Predsjedništva.

Keserović je rekao Srni da je opravdan i zakonit zahtjev Dodika da ga čuvaju pripadnici MUP-a Republike Srpske, o čemu govori i ovaj incident.

Podsjećajući da je poziv juče upućen sa njemačkog broja na telefonski broj u kabinetu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, on je rekao da se obično kao put komunikacije biraju neka sredstva koja bi bila teže provjerljiva.

Keserović kaže da nije siguran da će počinioci biti pronađeni, ukoliko istraga bude zavisila od institucija sa nivoa BiH.

"S obzirom da je riječ o eksteritorijalnosti, ako se budu uključile njemačke policijske agencije počinioci će se, vjerovatno, pronaći", naglasio je on.

Osvrćući se na činjenicu da su prijetnje upućene zbog postavljanja zastave Republike Srpske u kabinetu predsjedavajućeg Predsjedništva, Keserović je istakao da problema sa zastavom ne smije biti, s obzirom da je BiH zajednica dva entiteta i tri naroda.

On je podsjetio da Federacija BiH nema i ne želi zastavu i da koriste zastavu BiH ili onu iz rata, zbog čega su hendikepirani u odnosu na Republiku Srpsku.

"U zastavi nije problem, nego u načinu i praksi kakva je do sada bila. Na tome do sada, vjerovatno, niko nije insistirao i sada, kada to neko prvi put traži, to naiđe na odbojnost", rekao je Keserović.

On je ocijenio da je opravdan zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH da ga obezbjeđuju pripadnici MUP-a Republike Srpske, te da je svako drugo negiranje njegovog prava na to, nešto što nema uporište u zakonu.

Keserović je podsjetio na ranije brojne incidente od paljenja zgrade Predsjedništva BiH, kada nije bilo reakcije Agencije za istrage i zaštitu i MUP-a Kantona Sarajevo do napada na srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Potočarima.

"Bilo je mnogo incidenata zbog kojih je kod njega stvoreno nepovjerenje i ne može se reći da je to neki hir", istakao je on.

Keserović kaže da i najviši državnici kada putuju po svijetu imaju lično obezbjeđenje koje pripada bezbjednosnim agencijama zemlje iz koje dolazi.

"Zašto bi onda bio problem da u istoj državi neka bezbjednosna agencija, kao što je MUP Republike Srpske, obezbjeđuje Dodika", upitao je on.

Keserović smatra da je tu riječ samo o hiru i bahatosti da sve što dolazi iz Republike Srpske nije dobro došlo, da sve što dolazi od Dodika nije dobro prihvaćeno i da je to jedini razlog.

"Sve ostalo je, bez velike pompe, moglo biti riješeno", zaključio je on.