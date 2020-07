Ovjerene prijave za učešće na izborima za 43 stranke koje potpuno ispunjavaju uslove

Centralna izborna komisija BiH ovjerila je danas prijave za učešće na izborima za 43 političke partije, koje u potpunosti ispunjavaju zakonom propisane uslove, dok su prijave četiri stranke odbijene.

Djelimično su ovjerene prijave za 82 političke partije, odnosno za one izborne jedinice za koje ispunjavaju zakonske uslove.

Šest političkih partija mora uskladiti naziv koji će koristiti u izborne svrhe, te izvršiti dopunu potpisa podrške, dok jedna politička partija ima drugi nedostatak koji mora ukloniti, saopšteno je iz CIK-a.

Prijave četiri političke partije su odbijene zbog izrečene administrativne mjere uskraćivanja prava kandidovanja na izborima i nedostavljanja prijave u utvrđenom roku. One će imati pravo žalbe Apelacionom odjeljenju Suda BiH u roku od dva dana od prijema odluke.

Zbog nedostataka u prijavi ostale političke partije, kao i one čija je prijava djelimično ovjerena biće o tome obaviještene i ostaviće im se rok da ih otklone do 14. jula do 16.00 časova.

CIK-u BiH podneseno je ukupno 136 prijava političkih partija i i 379 prijava nezavisnih kandidata za ovjeru učešća na lokalnim izborima zakazanim za 15. novembar.

Ovjerene su prijave za 278 nezavisna kandidata koji u potpunosti ispunjavaju zakonom propisane uslove, a za 93 nezavisna kandidata ostavljen rok da otklone nedostatke do utorka, 14. jula do 16.00 časova.

CIK je ovjerila 48 nezavisnih kandidata predstavnika nacionalnih manjina, 16 nezavisnih kandidata prijedloga grupe od 40 građana i dva nezavisna kandidata prijedloga udruženja.

Za osam nezavisnih kandidata utvrđene su nepravilnosti ili nedostaci, te im je ostavljen rok do 14. jula do 16.00 časova da bi ispravili nedostatke, a 19 prijava nezavisnih kandidata je odbačeno/odbijeno jer nisu ispunili uslove za ovjeru.