Ove sedmice rasplet oko formiranja Savjeta ministara

Do kraja sedmice se očekuje rasplet oko formiranja Savjeta ministra. Lideri tri stranke u Sarajevu su dogovorili da do tada budu poznati principi djelovanja, a nakon toga bi mogao biti imenovan i predsjedavajući, ali i podjela resora u novom sazivu.

Mislim da sve možemo završiti do kraja mjeseca, poručuje lider SNSD-a i podsjeća da je izbor Savjeta ministra važan, prije svega zbog napretka na evropskom putu.

"Ono što se sigurno neće desiti, da se imenuje gospodin Tegeltija i da se bukvalno njegova kandidatura mrcvari kroz javnost, a da se to ne desi na kraju. Dakle čitav dogovor mora da postoji, znači kanidat Tegeltija, i na kraju znamo da će tog i tog dana imati novi Savjet ministra, sa jasnom strukturom i nikave igre u tom pogledu neće biti moguće," rekao je Milorad Dodik.

Do zastoja u formiranju Savjeta ministara, došlo je jer su postavljeni uslovi u vezi sa putem BiH ka NATO-u, kaže Dodik. Oko toga nema saglasnosti i Republika Srpska će se pridržavati Rezolucije o vojnoj neutralnosti. To nije razlog da se ne formira Savjet ministara, podvlači lider SNSD-a. Bakir Izetbegović poručuje da se neke odluke u vezi s aktivacijom MAP-a mogu mijenjati, ako za to bude dovoljno ruku u BH parlamentu, a vjeruje da je Savjet ministara mogućće formirati u narednih dvadesetak dana.

"Republika Srpka definitivno ima pravo političko, na politički stav u vezi s tim. Samo treba da efektira kroz institucije na državnom nivou. Dakle mi smo donijeli zakone i strategije koje se odnose na aktivaciju MAP-a i stali, kada kažemo vladavina zakona, podrazumjevam i taj zakon," rekao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

"Pa mi i razumijemo da odluka o vojnoj neutralnosti nije definitivna u smislu stava Bosne i Hercegovine. Ali, ono što jeste, jeste da je ona rezultata dogovora, i vlasti i opozicije, i odluka parlamenta, Republike Srpske, i ona je obavezujuća za sve nas koji radimo ovdje. I uredu je ovo da mi pokrenemo inicijativu prema organima, i to ćemo mi uraditi, da se promjene određene stvari, evo vezano za naš zahtjev o vojnoj neutralnosti, rekao je Dodik.

Stvari oko formiranja novog saziva biće jasnije kada i ako budu usaglašeni zajednički principi djelovanja. Treba biti iskren, pa reći da je lider SDA preuzeo obavezu da do kraja sedmice dostavi prijedloge, kaže predsjednik SNSD-a, i poručuje da oni mogu podrazumjevati, ustavnost, zakonitost, evropski put i to je nešto oko čega se svi mogu usaglasiti. Ukoliko bude insistiranja na pitanjima oko kojih nema dogovora, vjerovatno se ni put ka formiranju Savjeta minista neće završiti do kraja mjeseca.

"Ali, ako se uspije dogovoriti ova jedna politička izjava, tri političke opcije, koje dogovaraju budući saziv Vijeća ministra, u narednih dan - dva, na tragu onoga što smo danas razgovarali, onda nema razloga da ovih preostalih 20-ak dana, ili koliko već predsjedavajući Vijeća ministra. kada bude imenovan, ima prostora poslovničkog i zakonskog, da to možemo obaviti u tom vremenu," kaže Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.

Nikakvih koalicionih sporazuma neće biti, ponavlja predsjednik SNSD-a. Radi se o zajedničkim principima, odnosno izjavi, koja bi trebalo da bude bazirana na onim pitanjim oko kojih nema nikavih nedoumica. Nije najavljeno kada bi trebalo da bude održan naredni sastnak lidera, ali se očekuje da u narednih nekoliko dana bude poznato ima li dogovora, odnosno da li će i kada biti održana sjednica Predsjedništva na kojoj bi bio predložen kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara.