Otvoren pogon "Jumka", podrška razvoju Drvara

Predsjednik Srbije pozdravio se sa radnicama drvarskog "Jumka". Poželio im je srećan rad, obećao veće plate, ali i još projekata koje će Srbija finansirati u Drvaru.

Okupljenim građanima ispred pogona poručio je da na Srbiju uvijek mogu da računaju.

"Prebacili smo 925 hiljada evra na račun Drvara, otvorili smo malu fabriku, biće to bolje i veće, pomažemo Dom zdravlja i obnovićemo ga, pomoći ćemo tamo oko plata i primanja, to je što smo uradili. 925 hiljada načelnici ide za vodovod i infrastrukturu. I kad živimo u različitim državama uvijek znamo da pripadamo istom narodu i to je najvažnija poruka. Mi pripadamo srpskom rodu i tu smo da bi pomagali jedni druge i uvijek ćemo to da činimo", istakao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Hvala Srbiji, kažu radnice. 80 ih je dobilo posao u pogonu "Jumka" u koji je uloženo 500 hiljada evra. Uskoro bi trebalo da se zaposli još 20 žena. Šiju uniforme za radnike Elektroprivrede Srbije. Neke od njih su dobile posao po prvi put nakon završetka rata.

"Nije puno teško, dosta žena je zaposleno i to dosta znači za naš grad i naše porodice. To će dosta da doprinese kućnom budžetu i za bolji život", rekla je Biljana Sopić, radnica "Jumka".

Uvijek ćemo biti uz svoj narod u Federaciji, poručio je premijer Radovan Višković. Iako su u drugom entitetu, Banja Luka će se, kaže, prema tamošnjim Srbima odnositi kao da su u Republici Srpskoj.

"Mi ćemo raditi i ubuduće, skupa sa Srbijom, Republika Srpska i Srbija, ići ćemo i pomagati ljudima u opštinama gdje god ima Srba koji ovdje žive. To će biti velika pomoć da ovi ljudi opstanu i žive i da se oni koji su otišli vrate na vjekovna ognjišta", naglasio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Nadamo se da će tako i biti, kaže načelnica opštine. Drvaru je ova pomoć itekako potrebna.

"20 godina nakon povratka napokon je ostvarena mogućnost da možemo da razimšljamo o budućnosti i egzistenciji ovdje", rekla je Dušica Runić, načelnik Drvar.

Osim pogona "Jumka", u Drvaru je otvorena i poslovnica Komercijalne banke u kojoj je posao dobilo četvoro Drvarčana. Planovi su ambiciozni.

"Na ovaj način ćemo u nekom narednom periodu obezbjediti mnogo više radnih mjesta kroz finansiranje privrednih aktivnosti u opštini Drvar", naglasio je Aleksandar Medan, direktor Komercijalne banke.

Ovo je druga posjeta Aleksandra Vučića Drvaru u proteklih pet mjeseci. Posjetio je i Dom zdravlja i obišao Titovu pećinu.