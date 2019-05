Otkrivena nova lokacija prihvatnog centra za migrante u BiH

Nova lokacija prihvatnog migrantskog centra u Krajini koja bi "ugasila" prihvatne migrantske centre "Bira" u Bihaću i "Miral" u Velikoj Kladuši mogla bi biti na Izačiću u blizini istoimenog Graničnog prijelaza i granice sa Hrvatskom.

O tome zasad ne postoji defintivna odluka, nego je jedna od opcija koja se razmatra.

Nezvanično, na ovom području nalazi se zemljište u vlasništvu Grada, a ta lokacija mogla bi odgovarati zamisli i preporukama vlasti USK i Gradskog vijeća.

Kao približnija lokacija pomenuto je područje Baljevca koje se granični sa nekadašnjom pistom vojnog aerodroma Željava, 20 km udaljenom od granice sa Hrvatskom.

To je nezvanično pomenuo i premijer USK Mustafa Ružnić (A-SDA) govoreći o širem području prema Graničnom prijelazu Izačić, ali se ogradio riječima kako još uvijek nije poznata parcela i katastarska čestica.

Naime, proteklih sedmica traži se nova lokacija za migrante koja bi zadovoljila uslov da se između nje i granice sa Hrvatskom ne nalaze urbana područja Bihaća. Osim ove, administracija Grada Bihaća ispitivala je mogućnosti za lociranje prihvatnog migrantskog centra i na području naselja Skočaj, Međudražje, Lohovo u blizini Graničnog prelaza Užljebić.

Prema nekim nezvaničnim informacijama , ova opcija je izglednija obzirom da bi smještanje novog migrantskog centra prema Izačiću moglo dovesti do eventualnih poteškoća sa odvijanje saobraćaja na Graničnom prijelazu, no kao problem ispostavlja se to što na ovom području nema gradskog zemljišta, a gradonačelnik BIhaća Šuhret Fazlić ne želi da bude predmet sumnji u trgovinu utjecajem.

Kao što je poznato za 8. maj planirana je sjednica Gradskog vijeća (GV) BIhać na kojoj će i službeno biti saopćena nova lokacija za prihvatni migrantski centar.

Pet dana kasnije je i sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH posvećena migrantskoj situaciji u Krajini koju su inicirali poslanici iz USK.