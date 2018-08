Osuđenicima iz Srpske uskoro pravo premještaja iz zatvora u FBiH?

Zatvorenici iz Republike Srpske, koje su osudili kantonalni sudovi, a koji kaznu služe u nekom od federalnih zatvora, konačno bi mogli da se premjeste u Banjaluku, Foču, Bijeljinu ili Doboj.

Na web stranici federalnog Ministarstva pravde osvanuo je Prednacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji omogućava premještaj osuđenika u kazneno-popravni zavod najbliži mjestu prebivališta. To bi mogao da bude epilog višegodišnjeg problema na kome insistiraju vlasti Republike Srpske.

"Direktor Uprave, na pismeni zahtjev zatvorenika, zbog organizacije izvršenja kazne zatvora, ili na zahtjev upravnika zatvora iz sigurnosnih razloga, može federalnom ministru podnijeti prijedlog za premještaj za izdržavanje kazne zatvora u drugi entitet u kojem zatvorenik ima prebivalište, odnosno boravište", navodi se u tekstu Prednacrta zakona istaknutog na sajtu Ministarstva pravde FBiH.

Obećanja iz Federacije traju od proljeća 2016. kada su tri srpska osuđenika za ratne zločine brutalno pretučena u zeničkom zatvoru. To nije bio prvi put, a dokaz su i nebrojeni apeli zatvorenika i njihovih porodica Ministarstvima i Ombudsmanu za ljudska prava. Ministar pravde RS poručuje da je Srpska ozakonila to isto pravo osuđenicima iz Federacije prije deset godina. Nekoliko sastanaka i pregovora dva Ministarstva, ipak, do sada nisu urodili plodom.

"Mislim da bi to bilo dobro prije svega za porodice osuđenih lica, a isto tako u potpunom skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali i sa evropskim zatvorskim pravilima. Dakle, definitivno smo svoj dio posla uradili, ali nažalost, u Federaciji BiH nije bilo dovoljno razumijevanja za ovo pitanje", kaže Anton Kasipović, ministar pravde RS.

Izmjene Zakona o izvršenju krivičnih sankcija prvo su se u julu 2016. našle u federalnom Domu naroda ali je ta sjednica prekinuta. Ubrzo je Prijedlog vraćen na usvajanje, ali u tekstu ni riječi nije bilo o mogućnosti premještaja u zatvore drugog entiteta. Federalni ministar pravde Mato Jozić, koji danas nije bio dostupan za komentar, tada je poručio da će odredbe o premještaju naknadno uvrstiti federalna Vlada, ali se ni to nije desilo. Srpski delegati Doma naroda poručuju da je krajnje vrijeme za jednak tretman.

"Mislim, više subjekata je tu krivih. Mislim, vjerovatno se čekalo, ne znam zašto, formalno-pravno da istekne mandat ljudima u Domu naroda, da onda kako se opet ne može, pa će onda opet čekati četiri godine", kaže Mile Marčeta, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Rok za dostavljenje sugestija na Prednacrt zakona ističe za pet dana, a nakon toga će usaglašen tekst biti dostavljen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Maltretiranja, prebijanja i prijetnje Srbima tako bi mogli da odu u prošlost. Ipak, pošto je u pitanju prva verzija teksta, do usvajanja bi mogla da pretrpi izmjene.