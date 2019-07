Oštre reakcije na zaključke SDA sa glavnog odbora stranke

Kritike sa govornice na Glavnom odboru bošnjačke SDA, i to na račun SNSD-a i HDZ-a, ponovo su izazvale brojne reakcije. Najapsurdnije je, poručuju iz SNSD-a, što SDA koja pola godine blokira formiranje vlasti aktiviranjem MAP-a, krivi SNSD za opstrukciju rada BH-Parlamenta, ali i nepoštovanje Ustava BiH.

Da apsurd bude veći, lider SDA Bakir Izetbegović traži da SNSD-ov kandidat za predsjedavajućeg Savjeta ministara, podnese program Predsjedništvu BiH.

"Upravo se po nalogu SDA blokira imenovanje kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, jasni su u SNSD-u. Radi se o avanturama na koje nećemo pristati", kaže Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH.

"Prvo neka Predsjedništvo izabere predsjedavajućeg, da se deblokira proses izbora i pripreme predsjedavajućeg i članova Savjeta ministara, a nakon toga će se, shodno razgovorima koje treba da ima predsjedavajući Savjeta minstara, naravno postupati onako kako kaže Poslovnik PD PSBiH.", dodaje Košarac.

"Optuživati i prozivati HDZ za odgovornost, rušenje države, a u isto vrijeme voditi jednostranu politiku bez dogovora o legitimnom predstavljanju zvuči apsurdno i politički naivno" – odgovaraju iz HDZ-a. Zbog toga, kažu u HDZ-u, i traže izmjene izbornog zakona.

SNSD isključivo traži da se završi implementacija izbornih rezultata. U toj stranci podsjećaju da Republika Srpska nema nijedan uslov za formiranje BH vlasti, ali da se drži Rezolucije o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština.

"Mislim da je svim dobronamjernim u ovoj zemlji jasno da to radi Bakir Izetbegović i SDA potpomognuta nekim stranim ambasadama, rekao bih prije svega Američkom ambasadom i da se taj proces odugovlači kako bi SDA i oni koji su podobni mogli da imaju dalje potpunu kontrolu nad institucijama BiH.", zaključuje Košarac.

Da SDA nije stalo do pravičnosti dokazuje i to da je u zaključcima čak i podržala predstavnike stranke u Savjetu ministara koji su glasali protiv predloga nove revidirane strategije za procesuiranje ratnih zločina i to pod plaštom da bi iz procesuiranja bili isključeno 850 predmeta A kategorije.

Ministar pravde u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Josip Grubeša poručio je da SDA pokušava da stane u odbranu počinilaca ratnih zločina.