Osporavanje izborne volje građana Srpske od onih koji su uzurpirali CIK

Najnovija odluka CIK-a BiH je pokušaj osporavanja izborne volje građana Republike Srpske i to od političkih aktera koji su uzurpirali Centralnu izbornu komisiju, poručuje potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.

Motiv za ovakvu odluku, kaže, očigledno je sigurna pobjeda Mladena Grujičića nad kandidatom SDA u Srebrenici, kao i činjenica da su SDS i PDP u Doboju svedeni na nivo statističke greške. Ovo je samo još jedan konsenzus političkog Sarajeva, SDS-a i PDP-a, koji preko svog kadra u CIK-u, pokušavaju da problematizuju izborne rezultate, baš na onim mjestima na kojima su ubjedljivo poraženi.

"To što su pojedini članovi CIK-a na ta mjesta došli direktno sa pozicija savjetnika svojih stranačkih lidera, na šta smo ukazivali od samog izbora ovog saziva CIK-a, sasvim sigurno im ne daje za pravo da neosnovano i neargumentovano dovode u pitanje izbornu volju građana Srpske, kao ni njen demokratski kapacitet", kaže Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a.

A upravo to su uradili Vanja Bjelica Prutina i Jovan Kalaba. Ona kao nekadašnji savjetnik u kabinetu SDS-ovog Mirka Šarovića, on kao kandidat na izbornim listama PDP-a najmanje dva puta. Da je nepobitno to da se takvom odlukom CIK poigrala s izbornom voljom birača, tvrdi i Nikola Špirić.

“Da će to proizvesti dodatnu političku temperaturu koja u ovom trenutku nikome nije potrebna i da je ova odluka CIK-a nas gotovo sasvim sigurno uvela u slijepu ulicu demokratije u kojoj je moguća vožnja samo unazad”, kaže Nikola Špirić, potpredsjednik SNSD-a.

Sve što je zamislio bošnjački član CIK-a Suad Arnautović, uz podršku srpskih članova u Komisiji, lako bi moglo i da se ostvari. Upozorili su srpski predstavnici i da, uz nalaz nepoznatih vještaka sa terena, plan o ponavljanju izbora zvuči kao moguća misija. A predsjedniku PDP-a danas je bilo teško komentarisati tu Odluku. Branislav Borenović kaže, izbori nisu poništeni, pa treba da se sačeka konačan stav CIK-a. Mada se pokušao ograditi, na kraju je isplivao isti stav kao kod njegovih kolega Bjelice Prutine i Kalabe.

“Što se nas tiče, izborni proces u Doboju je potpuno neregularan, dok s druge strane po informacijama koje imamo, koje saznajemo iz medija, na nekoliko biračkih mjesta je bilo nešto sporno u Srebrenici oko nekoliko desetina glasova, tako da su to po meni potpuno dva odvojena procesa i trebamo vidjeti šta će CIK na kraju odlučiti”, kaže Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

A da je pokušaj da se po svaku cijenu mijenja izborna volja u Srebrenici najprljaviji potez CIK-a, te da je tu direktna odgovornost na članovima Komisije iz Republike Srpske, odnosno na onima koje su delegirali SDS i PDP, poručuje predsjednik Ujedinjene Srpske. Nenad Stevandić kaže, oni tako vraćaju kredite Izetbegoviću i SDA.

“Na taj način pokušavaju da ublaže njihov poraz koji je katastrofalan u Sarajevu prenoseći afere iz Sarajeva i SDA u Srebrenicu i stvarajući afere u Republici Srpskoj. To im se neće dobrim vratiti i nema toga suda koji će im pomoći u tim prljavim namjerama”, kaže Nenad Stevandić, predsjednik US.

Nekorektnom je odluku CIK-a ocijenio i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Ipak, kaže, ona neće uticati na razvojne planove ove lokalne zajednice. Sudbinu Srebrenice i Doboja juče su odredili srpski članovi CIK-a koji, navodno, čekaju da završi istraga na terenu. Interesantno je da je ono što se očekivalo od Vanje Bjelice Prutine i Jovana Kalabe, uradio hrvatski član. Vlado Rogić pokušao je da dozove pameti tako što je skrenuo pažnju da s izbornim procesom u Srebrenici nema ništa sporno.