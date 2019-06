Orban: Budimpešta želi zvanične odnose sa Republikom Srpskom

Poštujemo BiH, ali želimo zvanične odnose sa Republikom Srpskom. Poručio je to mađarski premijer predsjedavajućem predsjedništva BIH. Milorad Dodik je upoznao Viktora Orbana o situaciji u BiH i istakao da BiH i Mađarska nemaju otvorenih pitanja i problema u odnosima i da je to dobra osnova za buduću saradnju. Budimpešta i Banjaluka mogu da razviju mnogo bolje odnose nego što su bili ranije, čulo se to u Budimpešti.

"Mi smo tragali za metodom kako ćemo se kretati kako bi ti odnosi bili što je moguće bolji. Želim da se zahvalim premijeru što je uložio napore da odnosi Srbije i Mađarske budu na istorijskom maksimumu dobrih odnosa koje vidimo u ovom vremenu, što stvara mogućnost za razvijanjem i jedne i druge zajednice i mi smo kao Srbi iz BiH veoma ponosni na činjenicu da ti odnosi doživaljaju dobro kretanje i da postoji prostor za veći odnos," rekao je Dodik. Mađarska će podržati BiH da se održi jedinstvo zemlje i njeno nastojanje za ulazak u Evropsku Uniju, kaže Orban. Mađarski premijer poručuje da Republika Srpska ima veliko poštovanje u Mađarskoj, ali da ipak, odnose treba intezivirati, jer prostora za djelovanje ima. "Između izgrađivanja odnosa između Budimpešte i Sarajeva, mi namjeravamo da ojačamo odnose između Budimpešte i Banjaluke, tako da ćemo osmisliti jednu dugoročnu saradnju između Budimpešte i Republike Srpske. Mislim da postoje široke mogućnosti za tu saradnju i da mađarsko-srpsko prijateljstvo pruža jednu dobru i sigurnu osnovu za ostvarivanje te saradnje i gospodin predsjednik me je uvjerio da nas podržava u toj namjeri" rekao je Orban. Milorad Dodik je upoznao Orbana o stanju u BiH i činjenicom da nakon oktobarskih izbora u BiH još nije formirana vlast, za razliku od Republike Srpske koja je svoju vlast formirala mjesec dana nakon izbora. Na sastanku u Budimpešti je bilo i riječi o NATO putu BiH. "Upoznao sam premijera i sa našim stavovima i razlikama vezanim za NATO, imajuću u vidu aktuelnu situaciju. Mađarska je zemlja koja je spona između NATO-a i BiH i zbog toga je veoma važno da se razumijemo u vezi sa tim pitanjem i da razumijemo zašto se te politike vode u BIH" kaže Dodik. Ispred Orbanove rezidencije u Budimpešti priređen je svečani doček u čast srpskog člana Predsjedništva BiH.

Tokom trodnevne posjete Mađarskoj Dodik se sastao i sa predstavnicima srpske zajednice koji su mu prenijeli zadovoljstvo da su Mađarska i njen premijer učinili sve da njihov položaj bude bolji nego ranije.