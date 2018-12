Optimistično je očekivati formiranje Savjeta ministara do kraja januara

Optimistično bi bilo očekivati formiranje Savjeta ministara Bosne i Hercegovine do kraja januara, jer političari u Federaciji uvijek nešto čekaju.

Ipak, spreman sam, bude li potrebe, da zatražim sjednicu Predsjedništva na kojoj bi Zoran Tegeltija bio predložen za Predsjedavajućeg Savjeta ministara, kaže za ATV Milorad Dodik, predsjedvajući Predsjedništva BiH.

Međutim, nije siguran da će se to i desiti jer patrije u Federaciji nisu u stanju da, kako kaže Dodik, riješe koplikovane političke odnose i nema naznaka da bi dogovor mogao da bude postignut. Zakonski rok za prijedlog kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministra istekao je prije nekoliko dana.

"Nikom nije sporno da to bude Srbin i da to bude gospodin Tegeltija, ali je ostalo da se to fromalno ne donosi odluka zato što navodno Federacija, prije svega bošnjačke politicke partije, imaju neke svoje kalkulacije, oko dinamike ili povezivanja toga imenovanja da se u Federaciji riješi taj njihov začarani krug. U svakom slučaju, to je ono što smo navikli da se uvijek oni nešto čekaju", kaže Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik kaže da je čuo za različite ideje, pa ima i onih koji žele da izbace SNSD iz cijele priče oko formiranja Savjeta ministara, što će, kaže, biti nemoguće jer ta partija, podsjeća, ima najviše poslanika iz Srpske u oba doma BH parlamenta.

Za sve odluke u Predsjedništvu, pa i onu oko kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, potreban je konsezus, ali neka drugi objašnjavaju zašto na vrijeme nije završen taj posao, kaže Dodik.

"Ali Sarajevo je upravo ono sto sam i neki dan rekao, krene se negdje da se nigdje ne dođe tako da je to otprilike ta njihova politika, iščekekivanja, mrcvarenja, mlatarenja itd. Ali Republika Srpska može biti ponosna na ono što je uradila, bar što se toga tiče jer je formirala sve svoje institucije i pokazala spremnost za formiranje institucija na niovu BiH, ako oni ne žele, pa manje mi želimo BiH nego oni. Ako hoće da je skrnave, neka je skrnave, ja se neću znojiti za BiH", poručuje Dodik.

Da je neophodno što prije formirati Savjet ministara, upozoravaju i druge partije iz Republike Srpske. Opstrukcije koje jasno dolaze iz bošnjačkog političkog korpusa štete svim građanima BiH, poručuju iz Demokrastkog saveza. Slično kažu i Socijalisti.

"Mislimo na Republiku Srpsku, pa i na BiH, ne smiju biti taoci bilo čije politike. U ovom smislu mislimo na politiku SDA", kaže Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije.

Oglasio se i lider HDZ-a BiH. Dragan Čović je još jednom podvukao da nema ništa protiv formiranja Savjeta ministara, a ta priča se, što se njega tiče, može već sutra završiti. Kaže da se na nivou BiH ne može govoriti o koalicijama, već patrnerstvu koje treba da čine izborni pobjednici sva tri naroda.

"Imali smo nekoliko razgovora,i čini mi se da je razumljivo u kojem smjeru idemo kada je riječ barem o Savjetu ministara. Moje je pitanje zašto već nemamo kandidata jer je jasno ko će to biti. Oni koji misle da blokiraju procese u BiH preuzimaju na sebe veliku odgovornost kao što su je preuzeli kada su u ime Hrvata birali hrvatskog člana Predsjedništva BiH", kaže Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima rok petnaest dana, nakon konstituisanja Predstvaničkog doma, da uputi ime kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara. Taj rok je istekao 21. decembra. Bez obzira na obavljene konsultacije i prijedlog iz Republike Srpske da to bude Zoran Tegeltija, sukobi bošnjackih partija očigledno su zaustavili taj proces.