Opozicionari se preletjeli, nema NATO puta

Nikakvog puta u NATO neće biti, jasno je to u dijelu Programa reformi BiH gdje piše da se ne prejudicira članstvo, poručuje Srpski član predsjedništva BiH.

Milorad Dodik još jednom podvlači crtu na priče da je dokument koji je u septembru usvojilo predsjedništvo BiH zapravo put ka NATO alijansi, i podsjeća da kao član predsjedništva odlučuje i o vojnim pitanjima. Dokument o kojem su najviše pričali oni koji ga nisu ni pročitali, od juče je dostupan i javnosti. Ništa nije tajna, kaže Dodik, pa tako svako može da pročita da nigdje nema ni riječi o članstvu u NATO-u.

"Veoma je jasno da je taj dokument raskid sa nekim kontinuitetom koji smo imali vezano za iskazivanja NATO integracija, kao što je to činio Mladen Ivanić koji pripada opozicionom bloku a koji je i pored činjenice da je donesena rezolucija o vojnoj neutralnosti, osamaneste godine usvojio vojnu spoljnopolitičku strategiju u kojoj piše da je najvažniji prioritet integracije u NATO. U ovom reformskom dokumentu to ne piše", kaže Dodik.

U dokumentu ne piše ništa ni o reformi policije, čemu je u Godišnjem nacionalnom programu posvećeno više redova. Razlike su očigledne, posebno u dijelu koji se odnosi na članstvo. Na skoro 170 stranica ANP-a, izmeđuostalog piše i da Ustav ne ograničava pristupanje BiH NATO-u, dok u Reformoskom programu o tome nema ni riječi. Kad je u pitanju poglavlje spoljne i bezbjednosne politike, u ANP-u jasno piše da će prioritetne aktivnosti biti usmjerene ka aktivaciji MAP-a, dok u Programu reformi, da se dokument podnosi bez konačne odluke o članstvu, a za čije usvajanje će biti potrebna dodatna odluka Predsjendištva i Parlamentarne skupštine BiH.

Sve te razlike nisu dovoljne opoziciji, koja i dalje negoduje, tvrdeći da to nije ništa drugo nego put ka NATO Alijansi.

"Šta je razlika između dokumenta koji ima 25 ili 125 stranica, suštinski istog sadržaja sa jednim ciljem da bude poslat zvanično u štab NATO saveza u Briselu", kaže Branislav Borenović, lider PDP-a.

U SDS-u i PDP-u tražili su i hitno sazivanje sjednice Narodne skupštine i javno objavljivanje dokumenta. Dokument su dobili, a sjednica će, na zahtjev srpskog člana predsjedništva BiH biti održana u ponedjeljak.

Ipak, opoziciji ni to nije po volji, pa sada poručuju da sjednica nema smisla. Dodik podsjeća da isti oni koji sada neguduju, nisu ni glasali za vojnu neutralnost Republike niti protiv usvajanja ANP-a.

"Nisu nikada odbili taj nacionalni plan, njihovi ljudi su bili unutra. Nego su to skidali sa dnevnog reda. Jedno je skinuti sa dnevnog reda, daješ mu život. Ali se trebalo imati snage i doći u Savjet ministara i reći odbijamo ovaj akcioni plan. Što to nisu uradili. Ko im je branio? Šta sad govore, dđaba je sada pričati, lajati i galamiti i bilo šta činiti. Dakle imali ste priliku. Što to niste uradili. Evo mi smo obili Akcioni plan", kaže Dodik.

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Vojin Mitrović kaže da su nečuvene reakcije pojedinaca iz SDS-a i PDP-a na Program reformi BiH kojim je definitivno zaustavljen put BiH članstvu u NATO savezu.

Program reformi je uspjeh Republike Srpske, ali i proizvod kompromisa, kaže savjetnik sroskog člana predsjedništva BiH za unutrašnju politiku, Radovan Kovačević. Napominje da da se vojna neutralnost ne spominje u Programu reformi, jer se o članstvu neće ni razgovarati, već samo o saradnji. O tome će u ponedjljak raspravlajti i narodni poslanici.

Šef kluba poslanika SNSD-a, Igor Žunić kaže da očekuje konstkrutvinu političku raspravu, ali i saglasnost poslanika kad je u pitanju Program reformi BiH.