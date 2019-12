Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija sutra nastavlja konsultacije sa političkim partijama o imenima novih ministara. U intervjuu za RTRS, on je istakao da je Izvršni komitet SNSD saopštio imena za dvije ministarske pozicije, Stašu Košarca i Vojina Mitrovića.

– Kao što je i očekivano, konsultacije sam započeo sa najvećom političkom partijom iz Srpske SNSD, koja me je i predložila za mandatara, nakon čega si slijedile konsultacije sa drugim partijama. Moja su očekivanja da bi do srijede, 18. decembra, trebali imati imenih svih devet ministara i deset zamjenika – rekao je Tegeltija za RTRS.

Ukoliko se to desi do tog datuma, dodaje da bi do kraja ove godine trebalo da bude formiran i Savjet ministara.

– Pred novim Savjetom ministara će se naći mnoge odluke koje će morati biti donesene po hitnom postupku, a to su, prije svega, finansijska sredstva koja su ostala blokirana entitetima i lokalnim zajednicama za investiranje brojnih projekata. Očekujemo da usvojimo budžet za 2020. godinu jer bi bilo poražavajuće da BiH joj jednu godinu bude na privremenom finansiranju – naglasio je on.

Tegeltija kaže da će se potruditi da se budžet za narednu godinu predloži do kraja 2019, ali je, dodaje, realnije da se, s obzirom na tijesne rokove, to desi u prvom kvartalu 2020.

Opozicija je svojevremeno optuživala Zorana Tegeltiju da je rekao kako ga u zajedničkim institucijama ne obavezuju zaključci koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske.

Tegeltija, novi mandatar Savjeta ministara BiH, je na ovo odgovorio da ga pokušavaju optužiti “oni koji su svaki put pobjegli iz NSRS kada su se donosile ključne odluke za Srpsku“.

– Spočitavati meni da sam ja rekao da neću poštovati odluke NSRS i to oni koji su pobjegli da ne glasaju za odluke NSRS, je vrlo cinično. Znate, ja da sam bio poslanik u PD PS BiH sigurno ne bi glasao za Šarovića ili Borenovića ili Mektića. Mi smo različita politička opcija i smatramo da građani Republike Srpske moraju da imaju alternativu da glasaju i za neke druge stranke – rekao je Tegeltija u intervjuu za RTRS.

Tegeltija navodi da je kojim slučajem on poslanik u Predstavničkom domu BiH, nikada ne bi, kako kaže, pokušao da nekoga potcijeni ili omalovaži.

– To je nažalost ono što se meni desilo. Taj nivo neprijateljstva i način na koji su mene oni dočekali je zaista iznenađujući – kaže Tegeltija.

On ističe da je poznat po tome da je vodio žestoke rasprave u NSRS po mnogim pitanjima, ali je, kaže, svaki put izlazio poslije toga na izbore i pobjeđivao. Oni koji su ga kritikovali, dodaje, nisu više u političkom životu jer su ih građani na izborima kaznili.

– Ja sam to smatrao kao dio političke borbe. I svakome od nas nakon isteka mandata građani sude o tome kako smo radili – ističe Tegeltija.

On je dodao da će, o tome da li su dobro radili ili ne, građani suditi na izborima 2022. godine.