Operativna grupa traži hitno izmještanje migranata iz kampa Vučjak

Operativna grupa za pitanje migracija zatražila je hitno izmještanje migranata iz kampa Vučjak kod Bihaća, koji od danas nemaju pristup pitkoj vodi, niti se odvozi smeće s te lokacije. Poručili su da je odgovornost na Ministarstvu bezbjednosti i Kancelariji za strance BiH.

Premijer USK Mustafa Ružnić ponovio je kako je Krajina i dalje sama u ovoj krizi, da Evropska komisija nije poslala eksperte koji bi im pomogli u upravljanju krizom, da ne postoji adekvatna zaštita istočne granice niti jačanje struktura Službe za rad sa strancima čija samo dva-tri predstavnika rade na području ovog kantona.

"Potvrđujemo zaključak Skupštine USK u pravcu očuvanja sigurnosti i zdravstveno-epidemiološke situacije da se postojeći centri Bira i Miral, koji nemaju potrebne saglasnosti, izmjeste van naseljenog područja. I dalje ostajemo pri odluci da je to Medeno Polje i tražimo od međunarodnih organizacija da zajedno s Ministarstvom bezbjednosti krenu u pravcu izmještanja", rekao je Ružnić.

Potvrđen je i zaključak da IOM i UNHCR ne mogu produžavati ugovore s Birom i Miralom dok ne dobiju saglasnosti s nivoa BiH te zahtijevaju da se migranti s Vučjaka hitno izmjeste u postojeće centre van Krajine i to u Salakovac, Ušivak i Delijaš navodeći kako imaju informaciju da su ti centri prazni ili poluprazni.

"Jedan od zaključaka je da tražimo od Vlade FBiH i premijera Novalića, u čijoj su nadležnosti Željeznice FBiH, da suspenduju linije do Bihaća, jer se zna da su oni nezakonito u ovoj zemlji i ne može se vršiti prijevoz javnim sredstvima. Linija Sarajevo - Bihać doveze između 150 i 200 migranata dnevno, a kada su se pojavili u Tuzli otvorena je linija Tuzla-Bihać. Tražimo da suspenduju tu liniju i pomognu građanima Bihaća", rekao je Ružnić.

Prema posljednjim informacijama, na istočnim granicama imaju oko 1.000 registrovanih ulazaka i oko 1.300 neregistrovanih ulazaka dnevno. Svi migranti završe u Bihaću.

S obzirom na to da će zbog nedostatka pitke vode i neodvoženja smeća s Vučjaka doći do pogoršanja zdravstveno-epidemiološke situacije, Vlada USK će preko Kantonalne uprave civilne zaštite i u saradnji s javnim preduzećima vršiti dovoz vode i odvoz smeća. Sredstva su osigurana do kraja ove godine.

Ministar unutrašnjih poslova USK Nermin Kljajić kazao je kako centri Bira i Miral ne mogu biti bez kontrole i nadzora, navodeći kako su migranti samo u ovoj godini počinili 200 krivičnih djela, 300 prekršaja i 600 incidenata.

"Medeno Polje je kao lokacija ponuđeno još tokom 6. mjeseca prošle godine, ali nismo našli partnere da uspostavimo centar. Mi sa bezbjednosnog aspekta i zdravstveno-epidemiološke situacije tvrdimo da je to jedna od najboljih lokacija za smještaj migranata. Građani Bosanskog Petrovca ne moraju strahovati jer će to biti kamp zatvorenog tipa i neće imati mogućnost kretanja", rekao je Kljajić.

Dodao je kako na postojećim lokacijama imaju kontejnere koji mogu odmah biti preneseni na tu lokaciju i traže od Savjeta ministara da donesu odluku, a od Evropske komisije da prihvati tu lokaciju.

"Mi smo samo iz 200 privatnih objekata u Bihaću izvukli oko 1.900 migranata. Naša procjena je da ih na području USK ima između 6.000 i 7.000. Mi bismo bili najsretniji kada bi pitanje migracija išlo preko drugog kantona ili entiteta", zaključio je Kljajić.

Iz Krajine su poručili da će nakon 15. novembra, kada isteknu ugovori IOM-a s Birom i Miralom, Savjet ministara biti odgovoran za više od 2.000 migranata koji će ostati bez smještaja.