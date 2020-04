Ni glasanje o dopuni poslovnika kojom bi poslanici tokom pandemije, onlajn održavali sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BIH nije prošlo bez prepucavanja.

Iako su poslanici imali određena pravila kako se sjednica uopšte može održati i koliko trajati, opozicija se protivila hitnoj sjednici i predlagala teme koje nisu dio dnevnog reda. Smatraju da je ova sjednica bila hitna prije mjesec dana, ali da sada više nije, jer prema njihovoj procjeni epidemija stavljena pod kontrolu.

I da je tako kako navode iz opozicije, dopuna poslovnika o onlajn zasjedanju treba da bude donesena poručuje šef Kluba Srba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Nenad Stevandić. Da bi se kako kaže imala opcija ukoliko epidemija potraje, ali i u slučaju nekih drugih teških situacija.

"Ako popuste mjere zašto danas ne usvojimo pravila za online sjednicu, koja će možda zatrebati za neke druge prilike, iako imam rezervu lično prema online sjednicama i to može u svašta da se pretvori, zašto da ne kažemo da smo došli do koncenzusa da imamo mogućnost on line sjednice u nekim vanrednim okolnostima", kaže Stevandić.

Tražili su poslanici i da se na dnevni red uvrsti i epidemiološko stanje u BiH ali i da se govori i o akcizama, PDV-u, i ekonomiji.

Stigli su i prijedlozi iz SDS-a da se poslanici odreknu privilegija i posljednje plate jer su kako kažu ležali kod kuće mjesec dana kada su narodu bili najpotrebniji. Iz SNSD-a im poručuju, nisu se svi baš tako ponašali, a plate su odavno donirali.

"Ne radimo ljudi, ležimo kod kuća ništa ne radimo daj da se odreknemo nekih privilegija, daj da se odreknemo zadnje plate u korist pomoći bilo kome", rekao je Dragan Mektić, poslanik SDS-a u PD PS BiH.

"Ko je radio ko nije radio sad bi ja mogla referisati, o kompletnom klubu SNSD-a i Srpskg kluba, šta smo mi radili u doba pandemije i gdje smo angažovani, od dr Stevandića i svih nas koji smo dali i jednu i dvije kompletne plate u fondove", rekla je Sanja Vulić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Primjedbi poslanika bilo je i na kršenje Poslovnika. Damir Arnaut tvrdio je poslanici nisu dobili priliku da utvrde dnevni red, nego je to u njihovo ime učinio Kolegijum. Arnaut je zamjerio i to što se na dnevnom redu nisu našli prijedlozi poput zakona o vanrednim mjerama štednje, ukidanje beneficija izabranih zvaničnika, ali i smanjenja plata zvaničnika.

"Ovo je pokazalo da ove izmjene poslovnika niste predložili da biste se borili protiv virusa korona već upravo da ne bi, jer da ste htjeli nešto uraditi da pomognete hitnu sjednicu biste sazvali još 30.03.", rekao je Arnaut.

Prijedlog dopune Poslovnika usvojen je sa 36 glasova za, jedan je bio protiv, a tri suzdržana. U Poslovnik će biti uneseni novi stavovi, prema kojima Kolegijum Doma u izuzetnim okolnostima, kada je to neophodno može sjednice da održava online.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović poručuje da to ne znači da je odlučeno da se isključivo o radi onlajn. Danas je kaže isprobana i velika sala koja ispunjava sve potrebne uslove. O pitanjima o kojima su govorili predstavnici opozicije da bi trebalo da budu na dnevnom redu Radmanović kaže ona će biti predmet nove redovne sjednice.

U današnjim uslovima nije bilo omogućeno prisustvo medija, pa se sjednica mogla pratiti putem youtube kanala Parlamentarne skupštine BiH.