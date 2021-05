Okolić za ATV: Na Manjači vježba OS BiH i američke vojske

Čija je vojska na Manjači? - Ovo nije NATO vježba, kao što smo već spomenuli, ovo je bilateralna vježba OS BiH sa vojskom SAD-a, rekao je ministar odbrane u Savjetu ministara Sifet Podžić.

Isto je potvrdio i zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Mirko Okolić u emisiji "Pitamo za vas".

"Zar bi moj kolega imao računa da kaže da je to NATO vježba ako zaista nije? A ako to neko želi da čuje od mene, ja ću to i reći. Nije NATO vježba, nego vježba OS BiH i OS SAD-a", rekao je Okolić za ATV.

On kaže da su se slične vježbe održavale sa Srbijom i Hrvatskom.

"Nekome to odgovara i stvara neku klimu kome to odgovara. Mi možemo biti zadovoljni što su Sjedinjene Država htjele da imaju vježbu sa BiH. Mi smo tu vježbu imali i sa Srbijom i sa Hrvatskom i opet ćemo ove godine imati sa Srbijom i ne znam u čemu je problem", kaže Okolić i dodaje:

"Volio bi da neko ko kaže da je to NATO vježba, da dobije potvrdu od NATO-a, da je to njihova vježba. Niko nije ni poslao upit NATO-u".