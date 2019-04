Oglasila se SIPA povodom oglasa za posao: Obratite se Agenciji za državnu službu

Obratite se Agenciji za državnu službu, jer su oni objavili oglas, tako su odgovorili u SIPA-i na upit koji su dobli još prošle sedmice, a koji se ticao oglasa za zapošljavanje pet novih radnika kojima su javno ponuđene plate od hiljadu do hiljadu i po maraka. Ako je suditi prema odgovoru iz Agencije za istrage i zaštitu, o objavi plata odlučuje Agencija za državnu službu.

“Obavještavamo Vas da je navedeni Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu objavila Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine. Shodno navedenom, predlažemo da se za više informacija obratite nadležnoj instituciji, odnosno Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine“, stoji u saopštenju SIPA-e.

Zašto su u oglasu za popunu radnih mjesta objavljene i plate, Iz Agencije za državnu službu nisu odgovorili na uredno poslat upit. To što SIPA zapošljava analitičare, savjetnike i šefove odsjeka nije začudilo one koji su dobro upoznati sa radom ove Agencije, već su ih iznenadile objave plata. Bivši direktor Agencije, Sredoje Nović, još ranije je rekao da to nije uobičajena praksa, i da ga je takav potez začudio. Iza objave konkursa, kaže, vjerovatno stoje i neke druge namjere.

“Sve to pomalo može u javnosti da stvori sliku da se želi popuniti svako radno mjesto prije dolaska nove vlasti. Iako poštujem želju za potpunom nezavisnošću. Ali ako su to htjeli, onda su trebali zaista izbjeći takvu vrstu mogućih špekulacija“, kaže Sredoje Nović, bivši direktor Agencije.

Ima i onih koji u javnoj objavi plata, posebno u Agenciji kao što je SIPA, ne vide ništa loše. Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka, smatra da bi to trebalo da postane uobičajena praksa.

“Jednostavno je to i potrebno radi veće transparentnosti, a i da bi ovi kandidati koji imaju namjeru da apliciraju imali predstavu za koji će iznos oni da rade. Dakle po meni je to jedan potez koji ide ka demistifikaciji poslova koji se rade u SIPI. Bilo bi dobro da se i u ostalim agencijama učini nešto slično“, kaže Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci.

Agencija za istrage i zaštitu zapošljava u Istočnom Sarajevu i Mostaru, a konkrus je otvoren do 17. aprila.