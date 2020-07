Odvozi se sumnjivi otpad iz centra Bosanskog Grahova

Pronađeno je rješenje za tri šlepera otpada koji je stigao iz Italije i istovaren u centru Bosanskog Grahova - vraća se odakle je stigao. Nakon sastanka predstavnika opštine, kantonalne inspekcije, policije i granične službe, dogovoreno je da se otpad sumnjivog porijekla natovari na kamione i izveze iz Grahova.

Za sada su samo dva kamiona natovarena, ali prevoznik je na sebe preuzeo obavezu da se u naredna dva dana vrati po ostatak. Načelnik Bosanskog Grahova kaže da se sa potpunom sigurnošću ne zna ni vrsta otpada, ni njegov naručilac.

"Ko je naručio otpad ne znamo, samo znamo da je otpad stigao iz Italije, da je firma navodno registrovana u Drvaru, da je čovjek koji je direktor firme iz Drvara danas nije dostupan za policijsku obradu. Sutra će direktor biti priveden i saslušan, i tad će biti više informacija ko je sve učestvovao u dovoženju otpada iz Italije", rekao je Milorad Gligić, načelnik opštine Bosansko Grahovo.

Šleperi puni otpada - prema nepotvrđenim informacijama tekstilnog - juče su istovareni u bivšu fabriku obuće "Borac" u samom centru grada, dok se neutvrđena količina otpada nalazi i na lokalnoj deponiji Korita. Zbog toga su nezadovoljni mještani blokirali putne pravce prema Drvaru, Livnu i graničnom prelazu Strmica ka Hrvatskoj u znak protesta. Kažu da su zabrinuti, jer su u otpadu vidjeli i zaštitne maske, potencijalni izvor zaraze korona virusom. Dodaju da su dobili uvjerenja od policije da će sve biti raskrinkano, ali da od svog protesta ne odustaju.

"Otpad koji su istovarili na gradsku deponiju, bez ičijeg pitanja, bez ikoga, i taj otpad hoćemo da sklone. Ako se to ne ukloni - mi odavde ne idemo, dok jedan živ ima. Pa ćemo vidjeti, ko će istrajati do kraja. Moramo istrajati do kraja. Jer ne mogu nas trovati, već 30 godina nas truju", istakao je Mirko Blagojević, Bosansko Grahovo.

Sumnjivi otpad je istovaren i na dvije lokacije u Drvaru. Načelnica ove opštine kaže da su sve raspoložive ekipe od jutros na terenu, a da je u toku istraga kako se firma koja je navodno trebala da primi otpad registrovala u Drvaru.

"Mi zahtjevamo da se to u roku od 24 sata izveze iz Drvara, tamo odakle je i došlo, ili da voze tamo gdje su oni kojima su dali da se to uveze", naglasila je Dušica Runić, načelnik Opštine Drvar.

Ministar ekologije i turizma Federacije BiH Edita Đapo izjavila je da je odmah po saznanju da je u Bosanskom Grahovu i Drvaru odložen reciklažni otpad, obavijestila Federalnu upravu za inspekcijske poslove, te tražila da hitno reaguju i utvrde da li je riječ o opasnom ili bezopasnom otpadu, te da li je on propisno lagerovan.