Odustali od susreta da bi sačuvali "ponos i dostojanstvo" BiH

Članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik DŽaferović izjavili su danas da su odbili da prisustvuju sastanku u Sarajevu sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovom kako bi sačuvali "ponos i dostojanstvo BiH".

DŽaferović je rekao da je Ruska Federacija velika država i svjetska sila, te da je Lavrov potvrdio da poštuje Dejtonski mirovni sporazum, poštuje suverentitet i teritorijalni integritet BiH.

Međutim, dodao je DŽaferović, jučerašnje poruke ruskog šefa diplomatije govore nešto drugačije.

"Poštovati Dejtonski mirovni sporazum znači poštovati i sve njene anekse. Prvo što se spominje jeste država BiH, njen kontinuitet, institucije i zastava i grb. To su simboli BiH i njenih institucija. To se mora poštovati, a to juče nije ispoštovalo", dodao je bošnjački član Predsjedništva BiH na konferenciji za novinare.

DŽaferović je istakao da poštovati Dejtonski sporazum, znači poštovati sve anekse.

"Jedan od njih je i OHR, a odlazak OHR-a zagovaraju snage koje govore o secesiji i etničkim podjelama. To Lavrov zna, a ako kaže da se poštuje Dejtonski sporazum, onda se mora poštovati i OHR", smatra on.

Prema njegovim riječima, BiH ne može normalno funkcionisati po postojećem ustavu bez visokog predstavnika, a to je "juče osporavano na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu".

On kaže da su definisani ciljevi BiH članstvo u EU i NATO-u i da su u tome učestvovali svi narodi iz svih dijelova BiH, pa i onih koji to danas negiraju.

"Ovo je poruka i našim prijateljima iz Evrope, partnerima za članstvo u EU, partnerima za članstvo u NATO", rekao je DŽaferović.

Komšić je naveo da je za odluku imao dva razloga, a to su nedostatak zastave BiH na jučerašnjem sastanku sa /predsjedavajućim i srpskim članom Predsjedništva BiH/ Miloradom Dodikom, te izjave kojima pozdravlja rezoluciju o vojnoj neutralnosti koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske.

"Lavrov zna da takve odluke može donijeti samo država, a u donošenju su učestvovali i predstavnici Republike Srpske, kao i Dodik. On je svojim postupcima pokazao nepoštivanje ustavnog sistema i BiH", rekao je on.

Komšić je ocijenio da su potezi "jednog tako iskusnog diplomate unaprijed osmišljeni" te kao takvi nisu prijateljski prema BiH.

On je rekao da ovakvi potezi Sergeja Lavrova ne mogu biti tretirani kao diplomatski skandal, jer iza ruskog ministra "stoji veliki aparat koji sve zna i sve prati u BiH".