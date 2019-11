Odnosi Srpske sa Rusijom daju kvalitetne rezultate

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska mora da održi dobre odnose sa Rusijom jer oni daju kvalitetne pomake i rezultate, navodeći da u srijedu putuje u Sankt Peterburg gdje se svake godine u ovo doba godine okupljaju predstavnici pravoslavnih zemalja i razgovaraju o različitim temama.

"To je prilika da se sretnem sa gubernatorom Sankt Peterburga sa kojim imamo dobre odnose i niz potpisanih sporazuma", rekao je Dodik.

On je istakao da u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske često dolaze specijalisti iz Rusije, da ljudi iz Srpske odlaze u Rusku Federaciju i da se povećava broj studenata iz Srpske koji tamo studiraju.

"Pokušavamo još više da uradimo i na ekonomskom planu, iako smo mi mala ekonomija, a kod Rusa su brojke u pogledu potreba frapantno velike", izjavio je Dodik večeras za ATV.

On je podsjetio da duže od dvije godine Agencija za lijekove BiH, kojom upravlja PDP, ne daje odobrenje za uvoz lijekova iz Rusije, iako ih izvoze na evropsko tržište.

"Agencija za lijekove to ne dozvoljava zbog toga što bismo te lijekove dobili po 25 do 30 odsto nižoj cijeni u odnosu na onu po kojoj ih sada nabavljamo od zapadnih kompanija. To plaćaju naši ljudi. I onda oni iz PDP-a nama pričaju o poštenju", kaže Dodik.

On je dodao da će se sutra u Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sa kojim je više puta razgovarao nakon što je hospitalizovan.

"On već obavlja svoje poslove. Moram da mu zahvalim što je počeo da realizuje obećanje da će sa 25 miliona evra pomoći budžet Srpske. Dio tog novca već je stigao. Radimo važnu stvar i za Drvar i tamo će, osim pogona preduzeća `Jumko`, biti otvorena i poslovnica Komercijalne banke. Vidjećemo šta još možemo da učinimo za naše ljude u tri-četiri opštine u Federaciji BiH u kojima je većinsko srpsko stanovništvo", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je Vučić mnogo pomogao u mnogim pitanjima, te da dodatno razumije procese i odnose u BiH.