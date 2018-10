Odgovori na dodatna pitanja iz Upitnika još nisu gotovi, a kad će - ne zna se

Odgovori na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije još nisu završeni, njihovo kreiranje je u različitim fazama, a kada bi kompletan posao mogao biti okončan još se ne zna pouzdano, rečeno je Srni u Direkciji za evropske integracije (DEI) BiH.

"Više od tri četvrtine radnih grupa u mehanizmu koordinacije završile su svoj posao tako što su ili finalizovale cjelovite odgovore BiH na dodatna pitanja Evropske komisije, ili identifikovale odgovore u vezi s kojima nisu postigle saglasnost. Odgovori su, dakle, u različitim fazama", kažu u Direkciji.

Portparol DEI Marina Kavaz-Siručić pojasnila je da su neki odgovori finalizovani i na potvrdi su kod koordinatora za evropske integracije na različitim nivoima vlasti, neki su potvrđeni i DEI čeka njihovu službenu dostavu, neki su prevedeni na engleski jezik, a neki još nisu finalizovani.

"Očekuje se da i preostale radne grupe završe svoj posao, nakon čega bi se nefinalizovanim odgovorima bavila Komisija za evropske integracije u mehanizmu koordinacije. Kada bi cjelokupan posao mogao biti završen - pitanje je na koje nema pouzdanog odgovora", rekla je Siručićeva.

Ona je dodala da će Evropska komisija, nakon što BiH dostavi odgovore, pripremiti mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU u skladu sa svojim procedurama.

Srna nezvanično saznaje da su među još nepripremljenim i odgovori na pitanja iz Poglavlja tri koje se odnosi na oblast koja tretira pravo poslovnog nastanjivanja i slobodu pružanja usluga, kao i Poglavlja 15 koje se tiče energetike.

Među 39 poglavlja, posebno mjesto zauzimaju pitanja Evropske komisije koja se odnose na političke i ekonomske kriterijume, oko kojih u BiH postoji najviše različitih i neusaglašenih stavova i pogleda.

Projekt menadžer u Centrima civilnih inicijativa Ivica Ćavar rekao je ranije Srni da smatra da Savjet ministara i nadležne institucije BiH neće biti u stanju da pripreme odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije sve dok ne budu provedeni opšti izbori i konstituisana vlast u skladu sa izbornim rezultatima.

On je podsjetio da je Savjetu ministara i institucijama BiH na svim nivoima vlasti trebalo oko 15 mjeseci da pripreme i, unutar mehanizma za koordinaciju, kreiraju odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije i da ih tek 28. februara ove godine pošalju u Brisel.

"Dakle, to je bilo ogromno zakašnjenje, a kako stvari trenutno izgledaju to će se desiti i sa dopunskih 655 pitanja, jer je prvobitno okvir bio 15. avgusta, a sada je istekao i drugi rok koje su vlasti same sebi postavile", rekao je Ćavar.

On smatra da će usaglašavanje odgovora na dopunska pitanja takođe ići veoma teško, jer je riječ o specifičnim i složenim pitanjima oko kojih nema potpune saglasnosti na relaciji kantoni, entiteti i institucije BiH.