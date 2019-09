Odgođeno imenovanje potpredsjednika iz reda srpskog naroda u PD Parlamenta FBiH

Potpredsjednik Predstavničkog doma iz reda srpskog naroda, i dalje muči parlamentarce FBiH. Taman kad se pomislilo da će to pitanje danas biti završeno, prebačeno je za narednu sjednicu.



Za sada jedinu šansu ima Mile Atlagić, koji je iz opozicionog SDP-a prešao u novu stranku. U to da će na narednoj sjednici biti imenovan za popredsjendika, kaže, uopšte ne sumnja.

"Apsolutno nije sporno da ja neću biti izabran, ali zato samo zbog ovih proceduralnih razloga nismo uspjeli to ranije da završimo. Pa ja imam podršku većine uglavnom, eto tako da kažem, tu podršku većine imam. To je to. Ne mora se reći ko je ta većina ali većine, znači imam većinu", istakao je Mile Atlagić.

Podršku će sigurno dobiti od poslanika SDA-a, što je na neki način, za federalne medije, potvrdio i SDA-ov Mirsad Zaimović.

"Ja mislim da će on ovaj put biti predložen i da će prihvatiti kandidaturu. S obzirom da je potrebno da popunimo da kompletiramo rukovodstvo. Mislim da oko toga neće biti nikakvih problema", rekao je Mirsad Zaimović, predsjedavajući PD.

Mile Atlagić, bivši je SNSD-ovac, a odnedavno i bivši SDP-ovac, ko je sada član Socijaldemokrata BiH. Dok se nazire rješenje za Predstavnički dom, za Dom naroda nema ga ni na vidiku. To znači, da će još pričekati i formiranje izvršne vlasti u Federaciji BiH.