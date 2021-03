Odbijena inicijativa za formiranje ministarstva zdravlja na nivou BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije usvojio inicijativu delegata Denisa Bećirovića kojom je tražio da se dnevni red dopuni tačkom da se od Savjeta ministara traži formiranje ministarstva zdravlja na nivou BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić rekao je da nikakvo novo ministarstvo neće riješiti problem nabavke vakcina u BiH i da treba pokrenuti pitanje odgovornosti u BiH za nepoštivanje postojećih zakona i propisa.

"Postojeći Zakon dao je mogućnost da se za godinu dana, od kada je počela pandemija, raspiše stotine tendera i nabave vakcine za svo stanovništvo u BiH. Postojeći zakon dao je mogućnost direktnih nabavki od dobavljača", istakao je Špirić.

Špirić je rekao da mala zemlja poput BiH ne može da izdrži viziju onih koji žele da je porede sa Amerikom, Njemačkom ili drugim jakim zemljama.

"To su samo puste želje. Treba da se pogledamo u ogledalo. Јa sam za to da se oba doma zalažu kako spriječiti kriminal. Јe li trebao zakon za respiratore? On je rekao da Federacija BiH nabavi vakcine za cijelu BiH, a ne da se stvara presija da treba mijenjati zakone", rekao je Špirić.

On je rekao da Bećirovićeva inicijativa neće riješiti probleme koji postoje.

"Šta je bilo od zakonske regulative da nabavi tri milina vakcina? Ako je to Zakon dozvoljavao zašto danas o ovome pričamo", rekao je Špirić.

Bećirović je na početku sjednice zatražio da se krene u proceduru formiranja ministarstva zdravstva na nivou BiH, jer kako je rekao, smatra da 13 ministarstva zdravstva u BiH ni Evropa, ni svijet ne shvataju ozbiljno.

"Treba omogućiti ljudima efikasnu vlast, koja će biti u mogućnosti da spasi zdravlje ljudi", rekao je Bećirović, koji navodi da se ovdje ne radi o prenosu nadležnosti.