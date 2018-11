Odbaciti međunarodni intervencionizam i napraviti održiv sistem 

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da antidejtonska BiH, kakva je trenutno, nije potrebna Republici Srpskoj, koja je jedina u ovoj zemlji samoodrživa, te naglasio da je neophodno odbaciti međunarodni intervencionizam i pokušati stvoriti održiv sistem, dogovorom tri konstitutivna naroda i dva entiteta.

"Bez toga pokazujemo potpunu nesposobnost da uzmemo sudbinu BiH u svoje ruke", naglasio je Dodik.

On je rekao da će tražiti da Predsjedništvo odbaci kao nepotrebno i nepoželjno bilo šta što bude tražio neki strani ambasador sa intervencionističkim namjerama, te dodao da će u tim slučajevima od Predsjedništva BiH zahtijevati i potezanje pitanja odgovornosti takvog ambasadora.

"Takvi postupci za koje ću se zalagati mogu predstavljati samo odbranu suvereniteta BiH", rekao je Dodik za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je naglasio da je potrebno da iz BiH ode visoki predstavnik, ali i strane sudije iz Ustavnog suda.

"Visoki predstavnik Valentin Incko je svoje završio, naš narod kaže da je on svoje odsvirao. Ta svirka međunarodnog faktora je bila loša, ona je umrtvila ovdje ljude i bila pogrebna svirka za BiH, samo će se to kasnije shvatiti", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, netačne su ocjene stranaca da će biti onako kako se dogovore političari u BiH, jer oni ovdje neće dogovor, već hoće da upravljaju.

"Mi smo se bar pet puta dogovorili i oni (stranci) su sve razvalili. To Bošnjacima odgovara zato što su oni do sada sve svoje namjere sprovodili preko intervencionizma međunarodne zajednice. Takav intervencionizam će tek sada biti odbačen", naglašava Dodik.

On je podsjetio da je u Tužilaštvu BiH dugo godina Amerikanac bio "glavni upravnik". "Ima dosta istine u pričama o tome da je ambasador SAD u BiH (Morin Kormak) ulazila u Tužilaštvo BiH radi pretresanja određenih spiskova", rekao je Dodik.

On je napomenuo da su i mediji izvještavali da su u Centralnu izbornu komisiju BiH u danima kada odlučuje dolazili američki, britanski, italijanski i još jedan amabasador.

"Kako je to moguće? Ko su oni da budu u CIK-u?", upitao je Dodik.

On je rekao da je visoki predstavnik nametnuo i Vijeće naroda Republike Srpske i da ono ne postoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

"Postoji Vijeće naroda Federacije BiH, ali ne i Vijeće naroda Srpske. (Volfgang) Petrič je prekršio Dejtonski mirovni sporazum i nametnuo rješenje", podsjetio je Dodik.

Govoreći o neslaganjima sa ambasadorom Austrije u BiH Martinom Pamerom, Dodik je naveo da je riječ o čovjeku koji, prije svega, ne poštuje svoju zemlju.

"On je pokušavao da kaže da ja griješim što zastupam interese Srpske, a on ne griješi zato što zastupa raniju politiku Austrije, a ne politiku aktuelne austrijske vlasti. Ovo što on radi ovdje nije politika Austrije, nego njegova lična politika", kaže Dodik.

Dodik ističe da je za njega jedini autoritet narod.

"Nisam lud da ne znam šta je moć međunarodne zajednice, ali moj jedini autoritet je narod i drugi ne postoji. Ta snaga ne znači da sam spreman da budem podanik ili da sam spreman da prihvatim da neko radi protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda. Ne tražim ni od koga da radi protiv bošnjačkog i hrvatskog naroda, ali je neprihvatljivo ovo što su do sada ovdje radili Amerikanci i njihova stara administracija i još neke zemlje", rekao je Dodik.