Odbačena žalba, CIK može da potpiše ugovor za štampanje glasačkih listića

Odbačena je žalba na odluku Centralne izborne komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača za štampanje glasačkih listića. Iz Kancelarije za razmatranje žalbi objašnjavaju da je žalbu podnijela neovlaštena osoba, te da je CIK, kao ugovorno tijelo, to zanemario, zbog čega je vrijeme uzalud potrošeno.



Dok iz CIK-a, u kojem mjesecima smišljaju razloge za odgađanje izbora stiže poruka da su prepreke manje-više uklonjene, priča oko žalbe samo je još jedan dokaz da u CIK-u i nisu baš sigurni u ono što rade. Na grešku su im skrenuli pažnju i iz Kancelarije za razmatranje žalbi, uz poruku da su kao prvostepeni organ morali da vide da li je žalbu podnijela ovlaštena osoba.

"Ugovorno tijelo, odnosno Centralna izborna komisija to nije učinila. Učinili smo to mi. Izgubili smo nekoliko dana. Naš zaključak je konačan i izvršan. Postupak se može dalje nastaviti", saopšteno je iz Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.

CIK ne radi kako bi trebalo, a za to ima podršku Suda BiH, kaže srpski član Predsjendištva BiH, i lider najveće stranke u Republici Srpskoj. Milorad Dodik podsjeća na, kako kaže, nezakonito odgađanje izbora, i na žalbu SNSD-a Sudu BiH, koji je stao na stranu CIK-a.

"Očigledno da postoji neka vrsta politizacije, nas su pozvali da budemo kao svjedoci prilikom štampanja. Mi na to nećemo ići, smatramo da je to bezveze poziv. Ako neki organ, legitimno ili legalno, ili nelegalno izabran, u ovom slučaju Centralna izborna komisija sumnja u svoje namjere kako će štampati listiće, to je njihov problem. Mi nismo imali sa tim problema ni prošli put, nećemo imati ni sada", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Očigledno je da pojedine stranke priželjkuju odgađanje izbora, smatraju u vladajućoj stranci. Iz te priče, kažu, trebalo bi isključiti SNSD.

"Što se tiče vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, mi bismo voljeli da su izbori sutra i da su izbori 01. septembra a najviše bismo voljeli da su onako kako je zakonom rečeno, četvrtog oktobra. Nažalost da izbori nekima u BiH ne odgovoraju pa čine sve da to prolongiraju. Ne želim ja sada da se bavim spekulacijama kome i zašto", naglasio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Stranka na čijem je čelu Milorad Dodik, skoro pa je gotova sa listama i kandidatima u svim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj i drugom entitetu. U pet opština SNSD će, kaže prvi čovjek stranke, podržati kandidate koalicionih partnera, dok će u najvećem broju opština i gradova SNSD imati podršku vladajuće koalicije. Na izbore izlazimo uvjereni u pobjedu, kaže Dodik.

"Mi ćemo izaći sa našim listam u 63 opštine u Republici Srpskoj, i 25 u Federaciji BiH i Brčko Distriktu. Od svega toga u 62 opštine u Republici Sprksoj smo završili sve aktivnosti sa listama i sa kandidatima, a od 25 u Federaciji smo završili sa 24 sa listama i kandidatima. Znači u Republici Srpsoj ostaje jedna opština koju ćemo završtii u narednih dan dva, i ostaje u Federaciji jedna opština koju ćemo isto tako završtiti. Mislim da je stanje partije i gotovost partije za izbore veliko, da u ovom trenutku ne bi imali nikakav problem da smo na izborima, da imamo značajnu pobjedu", istakao je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

U opštinama u kojima stranke iz koalicije budu koalirale sa opozicionim strankama, neće imati podršku SNSD-a. Tako nešto već se pokazalo u Prijedoru na primjeru DNS-a. Isti scenarij očekuje se i u Čelincu.